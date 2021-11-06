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Türk tekstil dünyası Gaziantep'te "Doku kumaş tasarım yarışması"nda bir araya geldi - Son Dakika

Türk tekstil dünyası Gaziantep'te "Doku kumaş tasarım yarışması"nda bir araya geldi

06.11.2021 11:48
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", muhteşem bir defile ile Gaziantep Mozaik Müzesinde final yaptı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", muhteşem bir defile ile Gaziantep Mozaik Müzesinde final yaptı.

Türkiye tekstil ihracatının yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiren, kumaş ve iplikleri bugün dünyanın 156 ülkesinde kullanılan Gaziantep önemli bir moda buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Dereceye kalan 10 finalistin geliştirdiği kumaşlar ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in ellerinde 40 parçalık bir tasarıma dönüştü. Geleneksel ve modern dokuların buluştuğu, gelecek konseptiyle harmanlandığı defile ve yarışma finali Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlendi.

Burcu Esmersoy'un sunduğu gecede Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci önemli açıklamalarda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", görkemli bir tören ile final yaptı. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Milletvekilleri, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri, Tekstil Sektör Kurulu Üyeleri, GAİB Yönetim Kurulu Üyeleri, birlik ve oda başkanları ile tekstil dünyasının önemli isimleri katıldı.

Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" final töreni Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleşti. Ünlü tasarımcı Dilek Hanif, yarışmada finale kalan 10 tasarımcı tarafından geliştirilen kumaşlardan 40 parçalık tasarımı oluşturdu ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ise bu renkli defileye ev sahipliği yaptı. Üçüncü ve son jüri puanlaması kumaşların duruşu üzerinden yapıldı ve ilk üçe giren finalistler belli oldu. Buna göre Mihriban Yazar birinci, Gizem Aydemir ikinci, Seda Atalay ise üçüncü oldu. İlk üç finalist toplam 175 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Ada Çuhadar ile Gökhan Gökgöz'ün kumaşları ise mansiyona değer görüldü ve "tasarımlarını kapsül koleksiyon olarak hazırlamaya" hak kazandılar. Ayrıca 10 finalistin tamamı İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim alma fırsatı yakaladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında Gaziantep'in ihracattaki başarısına ve tekstil ihracatının önemine dikkat çekti. İsmail Gülle, "Gaziantep; sanayisiyle, üretimiyle, altyapısıyla her alanda fark oluşturuyor. Bölgemizde ilklere ve enlere imza atmaktadır. Gaziantep, tam bir mozaik ve tasarımcılarımız için sonsuz esin kaynağını bir arada barındırıyor. Tasarım, beraberinde getirdiği know-how ile rekabette her zaman bir adım öne geçiyor. Sektöre kazandırılması için atılan bu adımlar ülkemizin katma değerli ürün ihracatına katkı sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. Bu yarışmada ödül alsın almasın tüm tasarımcılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye, tasarımcılarımızın hayalleri ve tasarımlarıyla, ihracatla yükselecek" dedi.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok, herkes kazanacak"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci yarışmanın kaybedeninin olmayacağının herkesin kazanacağını belirterek, "Bugün burada Doku Kumaş Tasarım yarışmasının final gecesindeyiz. Yaklaşık 7 ay önce başladığımız yolda bugün sona geldik. İlk defa yapıyoruz, bu birincisi çok gururluyuz. Doğru bir şeyler yaptığımızı hissediyoruz. Bugün buraya gelip bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim topraklarımızda çok kaynak var. Yeter ki bunları ortaya çıkaralım bizde bugün bunları yapmaya çalışıyoruz. Anadolu'nun her karış toprağında doku, kumaş, yaşam yaşanmışlık ile ilgili birçok gerçeklik var. Bizde bunları kendi sektörümüzde ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Bu yarışmada herkes kazanacak. Sektör kazanacak. En önemlisi insanlık kazanacak. Bugün burada dünyanın birçok noktasından insanlar var. Her yerden tekstil ve moda ile ilgili birçok insan var. sektörün önde gelenleri var, akademisyenler var, iş insanları var, bugün burada çok güzel bir mozaik var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi
Türk tekstil dünyası Gaziantep'te Doku kumaş tasarım yarışması nda bir araya geldi

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Türkiye, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk tekstil dünyası Gaziantep'te 'Doku kumaş tasarım yarışması'nda bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk tekstil dünyası Gaziantep'te "Doku kumaş tasarım yarışması"nda bir araya geldi - Son Dakika
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