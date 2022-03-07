Türk Telekom'dan 10 bin kadına "Dijitalde Hayat Kolay" - Son Dakika
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Türk Telekom'dan 10 bin kadına "Dijitalde Hayat Kolay"

07.03.2022 10:27
Türk Telekom'dan 10 bin kadına "Dijitalde Hayat Kolay"

Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde "Dijitalde Hayat Kolay" projesi ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri alanında 10 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde "Dijitalde Hayat Kolay" projesi ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri alanında 10 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, internet okuryazarlığını artırma hedefi ile önce "İnternetle Hayat Kolay" adıyla başlattığı ve 50 bin kişiyi çevrimiçi dünya ile tanıştıran Türk Telekom, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" ismiyle devam ettiği proje ile iş kurmaya ve kurdukları işleri yaşatmaya çalışan yaklaşık 5 bin kadını dijital pazarlamanın sunduğu fırsatlarla tanıştırdı. Türk Telekom, projenin yeni döneminde kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeye ve ürünlerini çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek oluyor.

Türk Telekom, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. 2014-2019 yılları arasında yürüttüğü "İnternetle Hayat Kolay" projesiyle 50 bin kişiye internet okuryazarlığı eğitimleri veren Türk Telekom, 2019-2021 yılları arasında "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" ismiyle devam eden proje kapsamında sunduğu dijital pazarlama eğitimleri ile yaklaşık 5 bin kadına ulaştı. Türk Telekom, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yaptığı açıklamada, projenin yeni dönemini "Dijitalde Hayat Kolay" adıyla duyurdu.

Türk Telekom'un Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle sürdürdüğü proje sayesinde, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri ile 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

"Dijitalde Hayat Kolay" projesiyle; kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve ürettikleri ürünleri çevrimiçi kanallardan pazarlamalarına destek olmayı planlayan Türk Telekom, bu sayede kadınların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Proje ile yeni dönemde daha fazla sayıda kadına ulaşılırken, eğitimlere katılan kadınlar arasından belirlenecek girişimcilere hibe desteği sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye'nin dört bir köşesini yeni teknolojilere kavuştururken en büyük önceliklerinin her zaman insan olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere internet okuryazarlığı eğitimleri vererek 2014-2019 yılları arasında yürüttüğümüz 'İnternetle Hayat Kolay' projemizi 2019'dan itibaren kadın odağına taşıdık. Başlangıcından bugüne elde ettiğimiz sonuçları değerlendirerek ve toplumumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilediğimiz projemiz sayesinde bu toprakların insanına daha fazla katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Projelerimizle destek verdiğimiz her bir bireyi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda bu yıl itibarıyla 'Dijitalde Hayat Kolay' ismiyle sürdüreceğimiz projemiz ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri sunacağımız 10 bin kadına ulaşarak, onların dijital yetkinliklerini geliştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kadınlarımızın üreten ve ekonomimizin daha aktif oyuncuları haline gelmesi sürdürülebilir bir dünya hedefine de hizmet edecektir."

Türk Telekom'dan 10 bin kadına Dijitalde Hayat Kolay

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Dünya Kadınlar Günü, Türk Telekom, İnternet, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan 10 bin kadına 'Dijitalde Hayat Kolay' - Son Dakika


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