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Türk Telekom'dan doğa dostlarına 5 GB'lık internet hediyesi - Son Dakika

Türk Telekom'dan doğa dostlarına 5 GB'lık internet hediyesi

27.01.2022 10:25
Türk Telekom'dan doğa dostlarına 5 GB'lık internet hediyesi

Türk Telekom, yeni bir kampanya ile doğa dostu "e-fatura veya SMS fatura uygulamasını tercih eden müşterilerine internet hediye ediyor.

Türk Telekom, yeni bir kampanya ile doğa dostu "e-fatura veya SMS fatura uygulamasını tercih eden müşterilerine internet hediye ediyor.

Türk Telekom'dan yaplan açıklamaya göre, kampanya ile faturasını ilk defa e-posta ya da SMS ile dijital olarak almak isteyen Türk Telekom mobil bireysel müşterileri, haftalık 5GB internet kazanacak. E-fatura ya da SMS faturaya geçen Türk Telekom müşterileri, hediye GB kazanmanın yanı sıra kağıt tüketimini ve karbon salınımını azaltan çevreci bir adım atacak.

Kampanyaya dahil olmak isteyen Türk Telekom müşterileri e-fatura almak için "5GB e-mail adresi" yazıp 5555'e göndererek hediye internet kazanabilecek. Faturalarını kısa mesaj olarak almak isteyenler ise "5GB SMS FATURA" yazıp 5555'e göndererek kampanyaya katılabilecek.

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Türk Telekom, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan doğa dostlarına 5 GB'lık internet hediyesi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk Telekom'dan doğa dostlarına 5 GB'lık internet hediyesi - Son Dakika
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