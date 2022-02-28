Türk Telekom'dan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde SEBA çıkarması - Son Dakika

Türk Telekom, grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile birlikte Open Networking Foundation (ONF) bünyesinde geliştirdiği Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi'nin (SEBA) gösterimini, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ndeki etkinliklerde önemli proje ve iş birlikleriyle yerini aldı.

Şirket, iştirakleri Argela ve Netsia'nın geliştirmeleri ile dünyada ilk kez ticari olarak Türkiye'de kullanılan SEBA'yı ziyaretçilerine canlı olarak tanıtıyor.

Türkiye'den sadece Türk Telekom'un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan ONF çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.

SEBA, Türk Telekom ve global operatörlerin ortak tanıtımında sergileniyor

Verilen bilgiye göre, ONF bünyesinde SEBA geliştirme ve ürünleştirme çalışmalarını bir arada sürdüren Türk Telekom ile Netsia'nın, diğer topluluk üyesi operatör ve firmaların katılımı ile oluşturulan ortak alanda sergilediği SEBA projesi, katılımcılar tarafından ilgi görüyor.

Erişim şebekelerine firma bağımsız yapısıyla esneklik ve verimlilik kazandıran SEBA, Almanya, İngiltere, Brezilya ve Tayvan'ın ileri gelen operatörleri tarafından da deneniyor.

Netsia'nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip BB Suite çözümü, halihazırda birçok operatörün laboratuvarına başarıyla entegre edildi.

"Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye'nin sesi olmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, SEBA'yı dünyada ilk kez ticari olarak deneyimleyen operatör olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile değer üretmeyi ve 5G teknolojileri konusunda yeni fikir ve ürünler geliştirerek bunları patentlerimiz ile taçlandırmayı sürdürüyoruz. SEBA ile telekom operatörlerinin donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde büyük ölçekli üreticilerin yanında küçük ölçekli ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz.

Bu tedarikçiler arasına yerli firmaların da girebilmesi, hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye'nin sesi olmayı sürdüreceğiz. SEBA ile gelişen öncü pozisyonumuzla, dünyanın ileri gelen operatörleri ile yakın ve entegre bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Netsia Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kaytaz da bu yılın Netsia Broadband Suite yılı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer deyişle, ONF SEBA açık kaynak projesini temel alan, operatörlerin zorlayıcı dayanıklılık gereklerini karşılayabilecek şekilde güçlendirilmiş, fiber ağ teknolojisini ayrıştırarak sanallaştıran ve uç noktada buluta taşıyan, yeni nesil genişbant yönetim çözümü yılı. Açık kaynak erişim ağı topluluğunda aktif bir oyuncu olarak, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Netsia Broadband Suit ürünümüzü tanıtmaktan ve demosunu yapmaktan gurur duyuyoruz.

Fiber erişim teknolojisinde uzun süredir üzerinde çalıştığımız önemli bir yeniliği ve çözümü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Telekom'un sabit altyapısı içerisinde kullanımına başlanan Netsia Broadband Suit ürünümüzü, 1 milyon hanenin kullanabileceği şekilde Türk Telekom altyapısına entegre ettiğimizi sektöre göstermekten mutluyuz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, kongrede yer alan kioskta ayrıca Netsia Broadband Suite (BB Suite) teknolojisinin en yeni özellikleri tanıtılarak, canlı bağlantılarla sistemlerin demosu gerçekleştiriliyor.

Ziyaretçiler, BB Suite ile gelen yeni teknolojinin tedarikçilere sağladığı bağımsızlığı, CAPEX ve OPEX tasarrufunu ve diğer özelliklerini yakından inceleme fırsatını yakalıyor.

Açık, ayrıştırılmış SEBA mimarisi, operatörlerin farklı satıcılardan bileşenleri seçmesine olanak tanıyarak, dağıtım ömrü boyunca müşteriye onlarca seçenek ve esneklikle birlikte önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.