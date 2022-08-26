Türk Telekom'dan yeni reklam filmi - Son Dakika
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Türk Telekom'dan yeni reklam filmi

26.08.2022 12:25
Türk Telekom'dan yeni reklam filmi

Türk Telekom Prime'ın avantajlarını anlatan reklam filmi yayınlandı.

Türk Telekom Prime'ın avantajlarını anlatan reklam filmi yayınlandı.

Reklam filminde, 'Türk Telekom Prime'lılar kat kat ayrıcalıklarla hayatı atlamaz' vurgusuyla Türk Telekom Prime'ın müşterilerine sunduğu avantajlar ve GB içeren tarifeler anlatılıyor.

Türk Telekom Prime, yeni hat aktivasyonu yapan, numara taşıyan veya mevcut tüm Türk Telekom tarifelerinden geçen müşterilere özel, 25 GB'dan 40 GB'a varan internet paketleri sunuyor. Şirketten yapılan açıklamada Türk Telekom Prime'ın sunduğu ayrıcalıklarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşterilerin turktelekomprime.com adresini ziyaret edebilecekleri bildirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan yeni reklam filmi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Telekom'dan yeni reklam filmi - Son Dakika
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