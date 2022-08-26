Türk Telekom Prime, yeni hat aktivasyonu yapan, numara taşıyan veya mevcut tüm Türk Telekom tarifelerinden geçen müşterilere özel, 25 GB'dan 40 GB'a varan internet paketleri sunuyor. Şirketten yapılan açıklamada Türk Telekom Prime'ın sunduğu ayrıcalıklarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşterilerin turktelekomprime.com adresini ziyaret edebilecekleri bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Türk Telekom'dan yeni reklam filmi - Son Dakika

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