Türk Telekom ile Korea Telecom arasında 5G ve dijital dönüşüm teknolojilerinde iş birliği - Son Dakika
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Türk Telekom ile Korea Telecom arasında 5G ve dijital dönüşüm teknolojilerinde iş birliği

01.03.2022 16:33
Türk Telekom ile Korea Telecom arasında 5G ve dijital dönüşüm teknolojilerinde iş birliği

Türk Telekom ile Korea Telecom arasında 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı uygulama projeleri geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Telekom ile Korea Telecom arasında 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı uygulama projeleri geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom ile Korea Telecom arasında iş birliğine gidildi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, burada yaptığı konuşmada, Korea Telecom ile gerçekleştirdikleri anlaşmayla hayata geçirecekleri projeleri tüketicilerle buluşturmak için sabırsızlandıklarını belirterek, her iki şirketin de kendi ülkelerinde ilk telekomünikasyon altyapısının kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını üstlendiğini söyledi.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Başkanı Kyounglim Yun da "5G ile hızlanan çeşitli dijital dönüşüm servislerini geliştirerek her iki ülke halkının hayatını daha teknolojik hale getirmek için çalışmalarımızı pekiştireceğiz. Bu iş birliğiyle her iki şirket, yapay zeka alanında çalışmalara hız vererek 5G, büyük veri, bulut, robot, nesnelerin interneti, V2X (araçtan her şeye), kamu düzeni, Endüstri 4.0, akıllı şehirler, akıllı ulaşım araçları, ticari telekomünikasyon, bilişim teknolojileri ve TV yayıncılığı altyapıları gibi farklı birçok alanda birlikte çalışacak." diye konuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Türk Telekom, geri dönüşüm, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ile Korea Telecom arasında 5G ve dijital dönüşüm teknolojilerinde iş birliği - Son Dakika


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