Türk Telekom, Mavenir ve ComPro'dan Açık Radyo Erişim Ağı denemesi - Son Dakika

Türk Telekom, bulut tabanlı yazılımlar konusunda öncü şirketler arasında yer alan Mavenir ve 5G'ye özel ağ çözümleri üreten sistem entegratörü ComPro Bilişim Teknolojileri ile 5G teknolojilerine dair ekosistemin zenginleştirilmesinde önemli rol oynayan Açık Radyo Erişim Ağı (Open vRAN) denemeleri konusunda iş birliği yaptı.

Türk Telekom, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde mobil şebeke çözümleri geliştiren Mavenir ve sistem entegratörü ComPro ile bu kapsamda yaptığı anlaşmayı duyurdu.

Anlaşma ile Türk Telekom, Mavenir'in ödüllü Open vRAN çözümü için pilot uygulama gerçekleştirecek. Türk Telekom'un da üyesi olduğu, açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project'in (TIP) desteklediği projede, O-RAN uyumlu bileşenlerin kendi aralarında ve şebekeye doğru entegre edilmesi işini ComPro yerine getirecek.

Proje, O-RAN Alliance uyumlu, hüzme oluşturma (beamforming) teknolojilerine ve 4G küçük hücrelere (small cell) sahip, 4G ve 5G çoklu antene (mMIMO) sahip radyo birimlerini (RU'lar) içerecek.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mavenir'in, ComPro ve TIP ile Open vRAN konusunda çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Open vRAN gibi çığır açıcı şebeke teknolojilerinin 5G ile gelecek yeni nesil servislerin teknik gerekliliklerinin karşılanabilmesi için önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri projelerin O-RAN ekosistemini büyüteceği ve geleceğin şebekelerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Mavenir RAN'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Puneet Sethi de bulutta yerel yazılım ve teknolojilere dayalı açık, sanallaştırılmış ve birlikte çalışabilir sistemlerin, bir yandan operatörler için kurulumları hızlandırırken bir yandan da yatırımsal ve operasyonel maliyeti önemli ölçüde düşürdüğünü ifade ederek, "Open vRAN teknolojisinin Türk Telekom'un şebekesine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Hem Mavenir hem de sistem entegratörü ortağımız ComPro ile Türk Telekom'un O-RAN yolcuğunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ComPro Bilişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Hakan Yıldız ise TIP desteğiyle devam eden Türk Telekom'un 4G/5G Open vRAN pilot çalışmasında sistem entegratörü rolüne sahip olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Türk Telekom için önemli olan OPEX/CAPEX tasarruflarının yolunu açarak daha yüksek olgunlukta, ezber bozan bir Open vRAN çözümü sunmaya kararlı olduklarını kaydetti.