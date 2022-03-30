Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

30.03.2022 16:46
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin yenilikleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "5G ve yapay zekanın yanı sıra akıllı şehirlere yerli ve milli çözümler ve bu çözümleri üreten ekosistemlerle de iş birliği yapıyoruz.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin yenilikleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "5G ve yapay zekanın yanı sıra akıllı şehirlere yerli ve milli çözümler ve bu çözümleri üreten ekosistemlerle de iş birliği yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında "Sürdürülebilirlik Yaklaşımıyla Yeni Nesil Akıllı Şehirler" oturumu düzenlendi.

Önal, burada yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye'deki akıllı şehirlerin gelişimi ve bu alandaki uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin aynı zamanda yenilikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Önal, Türk Telekom olarak ürettikleri teknolojiyi, yenilikçi bir yaklaşım içinde, insanlığın yaşam kalitesi iyileştirmek ve daha yaşanabilir kentlerin oluşmasını sağlamak üzere kurguladıklarını söyledi.

Önal, sürdürülebilir akıllı şehirler için herkese önemli görevler düştüğüne dikkati çekerek, "Türk Telekom olarak ülkenin 81 ilinde 30,2 milyon haneyi kapsayan fiber hızında bir alt yapıya sahibiz. 5G, yapay zekanın yanı sıra akıllı şehirlere yerli ve milli çözümler ve bu çözümleri üreten ekosistemlerle de iş birliği yapıyoruz." diye konuştu.

Türk Telekom olarak akıllı şehirler konusunda yaptıklarına da değinen Önal, 13 şehirde akıllı şehir projesi yürüttüklerini bildirdi.

Önal, akıllı çözümler sayesinde belediyelerin bugüne kadar, elektrikte yüzde 40, suda yüzde 30 kaynak tasarrufu sağladığını kaydetti.

Dünyada ve Türkiye'de akıllı şehirlerin geldiği noktanın yeterli olmadığını dile getiren Önal, "Teknolojinin desteği ve gücüyle daha uzun yollar alacağız. Daha sürdürülebilir şehirlerde yaşamak hepimizin hakkı." ifadesini kullandı.

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Türk Telekom, Ümit Önal, Milli, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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