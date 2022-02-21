Türk Telekom yeni markası "GameOn"u tanıttı

Türk Telekom, oyuncuların hayatında daha fazla yer alacağı, kullanıcıların oyun deneyimlerine renk katmayı hedeflediği yeni markası GameOn'u hayata geçirdi.

Türk Telekom, yeni markası GameOn'u Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın katıldığı basın toplantısı ile tanıttı.

Şirket yeni marka ile oyun tutkunlarına özel internet kampanyaları, sektörde önde gelen dünyaca ünlü markalarla gerçekleştirdiği oyun iş birlikleri ve daha birçok fırsatla kullanıcıların oyun keyfine değer katmayı hedefliyor.

Türk Telekom, gelişen oyun ekosistemindeki kullanıcıların deneyimlerini daha da artırmak üzere tasarladığı GameOn'u "Göster Gücünü" motto su ile hayata geçirirken, yeni marka oyun tutkunlarının değişen ihtiyaçlarına odaklanacak ve oyun ekosistemine yönelik zengin fırsatlar sunacak.

Oyun severlere, Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'a özel fırsatlardan, dünyaca ünlü oyun markalarıyla iş birliklerinden, oyunculara özel donanımlardan, oyun keyfini tamamlayacak marka ortaklıklarından, müşteri hizmetlerinde özel ekipten ve oyun turnuvalarından oluşan bir dünya sunulacak.

"GameOn ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz"

Toplantıda yeni markaya ilişkin bilgi veren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber altyapıyı Türkiye'nin her köşesine taşıdıklarını, Türkiye'nin dört bir yanını fiber ağlarla ördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Son dönemde özellikle oyun ekosisteminde yaşanan gelişmelerin ışığında, bu alandaki kullanıcıların deneyimlerini genişletecek bir dünyanın kapılarını açtık. GameOn ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarının hayatında daha fazla yer alacağız.

Dijital oyun platformumuz Playstore ile bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyunu ve çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunarken, şimdi GameOn ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz."

"GameOn dünyası ilerleyen dönemlerde genişleyerek devam edecek"

Toplantıda verilen bilgiye göre, GameOn kullanıcıların deneyimine renk katacak kampanyalarıyla oyun keyfini arttırmayı amaçlarken, League of Legends kampanyası ile kullanıcılara 100 Mbps'ye kadar limitsiz fiber internet, yüksek yükleme (upload) kapasitesi, 200 TL hoş geldin indirimi ve dünyaca ünlü dijital oyun League Of Legends'a (LOL) özel Efsane LOL Paketi ve oyun içi alımlarda geçerli olacak 2000 RP hediyesi sunulacak.

Oyunseverler, League of Legends kampanyası dahilinde, bu oyuna özel indirim ve haklardan yararlanacaklar.

Kullanıcılar, kampanya ile birlikte sunulacak Efsane LOL paketi dahilinde tüm şampiyonlardan ve her şampiyon için bir kostüm paketten, ayrıca yüzde 25 XP takviyesinden faydalanacaklar.

Oyunseverler bu kampanya kapsamında, LOL içerisinde kullanabilecekleri tek seferlik 2000 RP kazanacaklar.

GameOn'da Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'a özel fırsatlar sunan internet kampanyaları da yer alacak. Yüksek hızlı fiber internet içeren Playstore Kampanyası ile oyuncular Playstore'dan da istedikleri alışverişlerde kullanabilecekleri hediye çekleri kazanacaklar.

Bunlara ek olarak oyunculara, oyuncu koltukları, yeme içme kategorisi gibi çok sayıda alanda fırsat ve avantajlar sunulacak. GameOn dünyası ilerleyen dönemlerde özel donanımlar, müşteri hizmetlerinde özel ekip, oyun marka iş birlikleri, turnuvalar ve yeni kampanyalar ile genişleyerek devam edecek.

Gamer'ların deneyimlerini artırmayı hedefleyen GameOn hakkındaki tüm detaylara www.gameon.com.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.