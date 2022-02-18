Turkcell 2021'de 5 milyar TL net kar elde etti

Turkcell Grubu'nun 2021 yılında toplam gelirleri önceki yıla göre yüzde 23,4 artışla 35,9 milyar liraya, net karı da yüzde 18,7 artarak 5 milyar TL'ye ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Turkcell'in 2021 yılı finansal ve operasyonel sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Turkcell Grubu'nun toplam gelirleri, önceki yıla göre yüzde 23,4 artışla 35,9 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 22,4 artışla 15 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2021 net karı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 18,7 artarak 5 milyar TL'ye ulaştı.

Turkcell'in operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı ise yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

Verilere ilişkin bilgi veren Erkan, Turkcell'in sektörde fark yaratan ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi çözümleri sayesinde geçen yıla göre 2,7 milyon müşteri kazandığına işaret etti.

Değişen tüketici alışkanlıklarına değinen ve bu konuya yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Erkan, şunları kaydetti:

"2021 yılında 2,7 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın rekoruna imza attık. Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi katlayarak hayata geçirdik. Faturalı müşterilerimizin mobil müşteriler içindeki payı ise toplam 1,7 milyon net faturalı müşteri kazanımı ile yüzde 66,4'e çıktı. En büyük motivasyon kaynağımız, müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye'nin Turkcell'i tercih etmesi. Türkiye'deki yetersiz fiber ağ, sabit internet hizmetlerinin ülke ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmasına yol açıyor ve Türkiye'nin önünü açacak olan yeni nesil iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri de sekteye uğratıyor.

Bu farkındalık ile hareket ederek, 2020 yılı sonunda ülkemizdeki fiber seferberliği hedeflediğimizi duyurmuştuk. 2021 yılı boyunca ülkemizin 5 güzide şehrini daha hizmet alanımıza dahil ettik ve bu alandaki hedefimizi de aşarak 653 bin yeni haneye ışık hızında fiber servisimizi ulaştırdık. Fiber müşterilerimiz de 223 bin net kazanım ile toplam 1,9 milyona ulaştı. Toplam sabit genişbant müşteri sayımız ise 258 bin artışla 2,7 milyon oldu."

"BiP'in toplam indirilme sayısı, yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıktı"

Murat Erkan, Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin tekil gelirlerinin yüzde 31 artışla 1,7 milyar TL seviyesine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP'in toplam indirilme sayısının, yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıktığını, 3 aylık aktif kullanıcı sayısının ise yıllık bazda 2,5 katına ulaşarak 26 milyon olarak gerçekleştiğini aktaran Erkan, "Dünya çapında bilinirliği hızla artan BiP, başta Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfuslu ülkelerde olmak üzere yoğun ilgi görmeye devam etti. Turkcell TV+, 2017'nin başından beri pazar payını her çeyrekte düzenli olarak büyütmeye devam eden tek TV servis sağlayıcısı oldu. Zenginleşen içeriğiyle TV+'ın IPTV müşteri sayısı yıllık yüzde 24 artışla 1,1 milyona ulaştı. Bulut depolama servisi lifebox, yılı yüzde 45 artış ile 1,3 milyon tekil ücretli kullanıcıyla kapattı." ifadelerini kullandı.

Özel şirket ve kurumlara, ihtiyaç duydukları alanlarda özelleştirilmiş dijital dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri gelirlerinin bu yıl yüzde 29 artarak 2,3 milyar TL'ye ulaştığına dikkati çeken Erkan, Turkcell Dijital İş Servisleri'nin bu sayede 2021 yılında IT hizmetleri sektörü lideri olduğunu söyledi.

Erkan, "2021 yılında toplam 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 700'ün üzerinde proje kazanarak kurumların dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bugüne kadar imzaladığımız sistem entegrasyon projelerinden, 2022 ve sonrasında gelire dönüşecek backlog büyüklüğü ise 1,4 milyar TL oldu." dedi.

Turkcell'in "milli servet" olarak değerlendirdikleri veriyi, hem küresel tehditlere hem de doğal afetlere karşı korumak için yeni nesil veri merkezlerine 2,5 milyar TL'den fazla yatırım yaptığını ifade eden Murat Erkan, son olarak Eylül 2021'de Tekirdağ'da hizmete açtıkları Turkcell Avrupa Veri Merkezi'nin aynı zamanda yüzde 75 yerlilik oranıyla Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret etti.

"Paycell, ödeme alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde yıllık yüzde 41 artışla 6,6 milyon kullanıcıya ulaştı"

Turkcell Genel Müdürü Erkan, dijital ödeme platformu Paycell'in, ödeme alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde yıllık yüzde 41 artışla 6,6 milyon kullanıcıya ulaştığını ve Paycell'in tüm servislerindeki işlem hacminin yıllık yüzde 49 artarak 14 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Paycell Kart ile yapılan işlemlerin hacminin ise bir önceki seneye göre 6 katına çıktığını belirten Erkan, "Şirketlerin birden fazla bankayla anlaşma gereksinimini ortadan kaldırarak önemli maliyet avantajı sunan Paycell Android POS ürünü 2021 yılı içinde 6 bin adete ulaştı, böylece yıl sonunda Paycell'in hizmet verdiği üye iş yeri sayısı 17 binin üzerine çıktı. Paycell, bu güçlü performans sayesinde gelirlerini yıllık yüzde 64 arttırdı." bilgisini verdi.

Murat Erkan, Paycell'in performansına ilişkin şunları söyledi:

"Güçlü performansını geliştirerek sürdüren Paycell'de kısmi hisse satışını değerlendirmek için gerekli süreci de bu sene başlattık. Bu kapsamda, techfin alanında bilgi birikimiyle Paycell'in mevcut ve yeni pazarlarda büyümesine katkı sağlayacak, bunun yanında Paycell'i bir sonraki aşamaya taşımamıza yardımcı olacak stratejik bir ortak ile çalışmayı hedefliyoruz.

Doğru oyun planı ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde pandemi ile birlikte iletişim ve dijitalleşmenin daha da önem kazandığı 2021'de müşterilerimize dört dörtlük hizmet sunarak bir yılı daha başarıyla noktaladık. Bu doğru oyun planımızı 2022'de de sürdürerek müşterilerimizin kendilerini güvende, değerli ve mutlu hissetmelerini sağlayacak yenilikçi çözümlerimizle hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz."

Konuşmasında 2022 hedeflerine de değinen Erkan, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 30 gelir büyümesi ve yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefinde olduklarını, "Her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefini koruduklarını dile getirdi.

Erkan, "Operasyonel yatırım harcamalarımızın gelire oranının ise yüzde 20-21 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

"2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor."

Turkcell olarak insan odaklı ve çevreye duyarlı iş yapış şekilleriyle daha iyi bir dünya için teknoloji geliştirdiklerine dikkati çeken Murat Erkan, karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarını ifade etti.

Erkan, Turkcell'in enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, 2021'de gerçekleştirdiği rüzgar enerji santralı satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. 'Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu' ile kadınların teknoloji alanında eşit katılımını teşvik ederken, iklim değişikliğine teknoloji ile çözüm arayan fikirlerin geliştirilmesine de yardımcı olduk. 'Tekno Atıkları Eğitime Dönüştür' projemizle elektronik atıkları eğitim bursuna dönüştürerek kaynakların verimli kullanılmasını sağladık. Bu adımlar çerçevesinde sergilediğimiz istikrarlı performans, sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişimimizi de artırdı. Aralık ayında BNP Paribas ile imzaladığımız anlaşma sayesinde, 2019'da tahsis ettiğimiz çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine endeksli yeşil kredinin tutarını 70 milyon avroya çıkarıp, vadesini de 5 yıl olarak güncelledik.

Turkcell olarak teknolojimizin erişilebilir olmasına ve bu sayede herkesin hayata eşit katılım sağlamasına büyük önem veriyoruz. Turkcell olarak, GSMA'in Engelli Bireyler İçin Dijital Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Prensipleri'ne imza atan Türkiye'de ilk şirket olurken, dünyada da 8 şirket arasında yer aldık. Tüm iş süreçlerinde sosyal ve çevresel iş yapış şeklimizin rehberi olan Sürdürülebilir Yönetişim İlkelerini haziran ayında açıkladık. 2000 yılından bu yana Borsa İstanbul ve NYSE'ye kote olan şirketimiz, her iki ülkenin mevzuatlarında kendisine uygulanan kurumsal yönetim düzenlemelerini en iyi uygulamalar çerçevesinde benimseyen ve Türkiye'nin en güçlü kurumsal yönetim yapısına sahip olan kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor."

"Fiberde yatırıma devam edeceğiz, kendimize agresif bir hedef koyduk"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turkcell Genel Müdürü Erkan, fiber konusunda yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi. Kendilerine bu alanda agresif bir hedef koyduklarının altını çizen Erkan, ortak altyapı şirketi kurulması yönünde çalışmalarında henüz beklenen ilerleme sağlanamasa da bu konuda tarafların istekli olduğunu dile getirdi.

Erkan, maliyetlerde yaşanan fiyat artışlarının tarifelere yansıyıp yansımadığı sorusunu, "Enflasyonist ortamda reaksiyonu hızlı olan bir iş kolunda değiliz çünkü müşterilerimiz kontratlı müşteriler. Bu yüzden başından bu yana haberleşme sektörü enflasyon içinde enflasyonu düşürücü etkisi olan bir sektör." şeklinde yanıtladı.

"TOGG'da şu ana dek yüzde 35'i civarında sermaye ödemesini gerçekleştirdik"

Superonline ve Paycell'in yatırım alma noktasında gelişmelerin olup olmadığının sorulması üzerine Murat Erkan, "Superonline konusunda biz bütün çalışmalarımızı tamamladık, uygun pazar koşullarının oluşmasını bekliyoruz. Superonline'ın halka arzı noktasında, Superonline gibi değeri yüksek olan şirketlere yabancı yatırımcının daha fazla olacağını görüyoruz. Şu an yabancı yatırımcı için henüz iklim hazır değil. Bu iklim hazır olduğunda mutlaka bunu değerlendireceğiz. Paycell'le ilgili kamuoyuna yansıyan yatırımcılarla görüşmelerimiz var." diye konuştu.

Erkan, TOGG'daki süreç hakkında da bilgi verdi. Sürecin protokolde yer aldığı şekilde devam ettiğini aktaran Erkan, "Tüm ortakların TOGG'daki toplam taahhüdümüz 500 milyon avroluk bir sermaye. Bize de bunun 100-115 milyon avrosu düşüyor. Şu ana dek yaklaşık yüzde 35'i civarında sermaye ödemesini gerçekleştirdik. Kalanını maksimum üretim başlayana kadar tamamlayacağız." dedi.