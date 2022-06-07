Turkcell'den çocuklara özel güvenli internet paketleri - Son Dakika
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Turkcell'den çocuklara özel güvenli internet paketleri

07.06.2022 12:18
Turkcell'den çocuklara özel güvenli internet paketleri

Öğrencilerin karne heyecanına sayılı günler kala Turkcell, güvenli çocuk paketlerini hizmete sundu.

Öğrencilerin karne heyecanına sayılı günler kala Turkcell, güvenli çocuk paketlerini hizmete sundu. Turkcell Çocuk paketleri ile ebeveynlerin çocukların internet kullanımını ve aramalarını güvenli bir şekilde kontrol etmesi amaçlanıyor. hem çocukların hem de ebeveynlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sunulan paketleri tercih edenlere cazip fırsatlar da sunuluyor.

Turkcell, sunduğu Turkcell Çocuk paketleriyle 7-15 yaş arasındaki çocukların güvenli bir şekilde internette gezinmelerini ve arama yapmalarını sağlarken, ebeveynlerin güvenlik endişelerine tek çatı altında çözümler üretiyor. Ebeveynlere çocukların kullanımlarını yönetebilecekleri özellikler sunan Turkcell Çocuk paketleri sayesinde çocuklar, daha güvenli bir dünyada internetin ve aramanın keyfini doyasıya çıkarabiliyor.

EBEVEYNLERİN İHTİYAÇLARI ÖN PLANDA TUTULDU

Turkcell Çocuk paketleri kapsamında çocuklara özel paketler, ilk defa Turkcell tarafından ebeveynlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve onlara uygun çözümler bir araya getirilerek kullanıcılara sunuldu. Paketler; ebeveynlerin çocuklarının telefonla geçireceği zamanı kısıtlayabileceği 'Zaman Yönetimi', çocuklarının arama veya aranmalarını yönetebileceği 'Çocuğum Güvende', çocuğum nerede endişesini ortadan kaldıracak 'BiP Konum Takip', fatura aşımının önüne geçen 'Aşımsız Tarife', istenmeyen reklamlara maruz kalmasını engelleyen 'Reklam Engelleme Servisi' özellikleri ile avantajlar sağlıyor. Bu ayrıcalıklar Dijital Operatör uygulaması üzerinden kolaylıkla yönetilerek ebeveynlere hem güvenli hem de verimli bir deneyim sunuluyor.

GÜVENLİK VE KONTROL ENDİŞELERİNE ETKİLİ ÇÖZÜM

Turkcell Çocuk paketlerinde ücretsiz sunulan 'Zaman Yönetimi' özelliği sayesinde ebeveynler, çocukların hatlarının arama ve internet kullanımını hafta içi ve hafta sonu günleri için ayrı ayrı dörder saatlik zaman dilimlerinden istediğini seçerek yönetebiliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının başlattığı veya onlara gelen aramalar için numara bazında kısıtlama da yapabiliyor. Belirli bir saat dilimi için tüm aramalar engellenebiliyor ya da bütün aramalara izin verilebiliyor. Böylece çocukların tanımadığı kişilerle iletişim kurulmasının önüne geçiliyor.

Turkcell Çocuk paketlerinden yeni hat alımı ve numara taşımanın yanı sıra mevcut Turkcell kullanıcıları da faydalanabiliyor. Paketleri satın almak için MERNİS sorgulama yöntemiyle ebeveyn-çocuk ilişkisinin kurulması ve sonrasında yaş kriterlerinin sağlanması yeterli oluyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çocuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den çocuklara özel güvenli internet paketleri - Son Dakika

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