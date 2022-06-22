Turkcell'den 'Dijital Sigorta' şirketi - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell'den 'Dijital Sigorta' şirketi

22.06.2022 11:35
Turkcell'den 'Dijital Sigorta' şirketi

Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında bünyesindeki grup şirketlerine yenisini ekledi.

Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında bünyesindeki grup şirketlerine yenisini ekledi. Teknoloji ve sigorta sektörünü buluşturmayı hedefleyen Turkcell'in yeni dijital sigorta şirketi, dijital deneyim odaklı iş modeli ve sunacağı veriye dayalı ürünlerle müşterilerin sigorta teknolojilerindeki en yenilikçi hizmet ve uygulamalara hızlı ve kolay şekilde erişmelerine olanak verecek.

Dünyada hemen her sektörde yaşanan dijitalleşmeyle, techfin dünyasının önemli alanlarından biri olan ve yaşamın her alanında güvenceler sunan sigorta sektöründe de ürün tasarımından dijital çözümlerin kullanımına kadar büyük bir değişim yaşanıyor. Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisinin bir sonraki adımı olan bu girişimle birlikte teknoloji ve sigorta sektörünü bir araya getirerek sektördeki en yenilikçi çözümleri müşterileriyle buluşturacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre Dijital Sigorta; müşterilerin sigorta teknolojilerindeki en yenilikçi uygulamalara ve dijital sigorta hizmetlerine hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişmelerini sağlayacak.

Turkcell'in teknolojik yetkinliklerini kullanarak verimli ve etkin sigortacılık çözümleri oluşturma becerisi sağlayacak sistem, üstün müşteri deneyimine odaklanarak, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerden en doğru zamanda faydalanmasına ve süreçlerin dijitalleşmesine imkan verecek. Şirket, ayrıca Türkiye'deki dijital sigortacılık ekosisteminin gelişimine ve globalleşmesine de katkı sunacak. Şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ruhsat başvuru hazırlıkları yürütülecek.

"Hedefimiz Turkcell markasını sigorta sektörünün dijital referans noktalarından biri haline getirmek"

Şirketin hayata geçirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu yeni girişimimiz, Turkcell'in dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında, kapsayıcı ödeme platformumuz Paycell ve teknolojik finansmanın öncüsü olan grup şirketimiz Financell kadar heyecan verici ve gelecek vadeden bir alan. Bugün mevcut Turkcell Sigorta acenteliğimiz ile mevcutta yılda 1,5 milyon adet poliçe düzenlenmesini sağlayarak müşterilerimizi farklı risklere karşı güvence altına alıyoruz. Şimdi de sigortayı herkes için basit, kolay anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir çözüm haline getirerek, pazarı veriye dayalı yenilikçi ürünlerle daha da büyütmeyi, sektöre yepyeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz. Turkcell Sigorta acenteliği ile temellerini attığımız dijitale dayalı satın alma ve ödeme deneyimlerini; fiyatlama, ürün tasarımı, risk değerlendirme, hasar, satış sonrası hizmet gibi diğer tüm alanlara yayarak Turkcell markasını sigorta sektörünün dijital referans noktalarından biri haline getirmek istiyoruz. Şimdi ülkemizin dijitalleşmesinde sigorta sektöründe de öncü olma zamanı. Türkiye'nin dijitalleşmesine olan katkımızı sigorta alanına da yansıtacak olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
TSB, 'Araç Kasko Değer Listesi'ni ayda 3 kez yayınlayacak TSB, 'Araç Kasko Değer Listesi'ni ayda 3 kez yayınlayacak 'Depreme karşı tek önlem DASK olmamalı' uyarısı 'Depreme karşı tek önlem DASK olmamalı' uyarısı
Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den 'Dijital Sigorta' şirketi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: Turkcell'den 'Dijital Sigorta' şirketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement