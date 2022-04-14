Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu - Son Dakika
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Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu

14.04.2022 00:58
Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu

Turkcell Dijital İş Servisleri'nin yeni Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu.

Turkcell Dijital İş Servisleri'nin yeni Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu. Arpacı, yaptığı açıklamada Dijital İş Servisleri'nin Türkiye bilgi teknolojileri hizmet pazarındaki liderliğini vurgulayarak, gelecek dönemde dijital çözüm ihracatına yoğunlaşacaklarını söyledi.

Turkcell'in kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti veren Dijital İş Servisleri şirketinin Genel Müdürlüğüne 1 Nisan itibarıyla Gürkan Arpacı atandı. Şirket ailesine 2015 yılında katılan Arpacı, Dijital İş Servisleri'nin önümüzdeki dönem planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Dijital çözüm ihracatı alanında vites yükselterek ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Dijital İş Servisleri olarak, Türkiye'nin dijital dünyadaki potansiyelinin farkında olduklarını belirten Gürkan Arpacı, "İş süreçlerini dijitalleştirmek hem kamunun hem de özel sektörün ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Dijital İş Servisleri olarak, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefimiz çerçevesinde, güçlü ve güvenli altyapımızın da desteğiyle kurumların dijital dünyaya entegrasyonunu kolaylaştırıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla proje sayesinde kurumlar, faaliyet gösterdiği alanlardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirdi. Yılda yüzde 29 büyüyerek bilgi teknolojileri hizmet pazarının liderliğini üstlenen Dijital İş Servisleri şirketimiz ile gelecek dönemde dijital çözüm ihracatı alanında da vites yükselterek ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Nisan, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu - Son Dakika


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