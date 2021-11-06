Üye Girişi
Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül - Son Dakika

Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül

06.11.2021 10:25
Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül

Veri merkezleri alanında dünyanın önemli ödül organizasyonlarından 'DCS Awards 2021'de 'Yılın En iyi Veri Merkezi ICT Çözümü' ödülü Turkcell'in oldu.

Veri merkezleri alanında dünyanın önemli ödül organizasyonlarından 'DCS Awards 2021'de 'Yılın En iyi Veri Merkezi ICT Çözümü' ödülü Turkcell'in oldu.

Turkcell, veri merkezleri alanında yatırımlarına devam ediyor. Veri merkezi alanında faaliyet gösteren işletmeler ve tedarikçilerin yanı sıra bu alanda sunulan ürün ve hizmetlerin küresel çapta değerlendirilerek ödüllendirildiği DCS Awards 2021'de Turkcell'e önemli bir ödül geldi. Veri merkezleri sektörünün 'en iyi'lerinin belirlendiği organizasyonda şirket, veri merkezi operasyonlarının otomatize edilmesi için geliştirilen Veri Merkezleri RPA (Robotic Process Automation) projesiyle 'Yılın En İyi Veri Merkezi ICT Çözümü' kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Şirketin ödül alan bu çözümü sayesinde, veri merkezlerinde 7/24 kesintisiz sürdürülen operasyon süreçlerindeki Alarm Yönetimi, Rutin Kontroller, Enerji Sistemleri Yönetimi, Kapasite Yönetimleri ile Envanter ve Depo Yönetimleri'nin otomatizasyonu sağlanıyor.

"Hedefimiz Türkiye'yi veri merkezi ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek"

Şirketin veri merkezleri alanına yaptığı yatırımlar ve bu alanda geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dünya çapında adından söz ettirdiğini kaydeden Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bir yandan yeni nesil veri merkezlerini ülkemize kazandırmaya devam ederken, diğer yandan da bu alanda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle ülkemizin adını dünyada gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız yatırım miktarı 2,5 milyar TL'yi aştı. Şirket olarak hedefimiz; şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak, ülkemizi dünyanın en önde gelen 'veri merkezleri ve bulut teknolojileri üssü' haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda veri merkezleri konusunda geliştirdiğimiz hizmetlerin de uluslararası alanda takdir görüyor olması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin bu alanda 'bölgesel bir üs olma' konumunu güçlendirebilmek adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.

Veri merkezleri alanında sektörün prestijli yarışmalarından biri olan DCS Awards 2021'de bu yıl 33 kategoride ödüller verildi. Şirket, yarışmada birincilik ödülünün yanı sıra 'Veri Merkezi Yönetim Servislerinde Yılın İnovasyonu' kategorisinde de ikincilik elde etti. - İSTANBUL

Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı 10:23 Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi 09:59 CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi 09:21 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi
İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor 09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşına sabahtan akşama kadar işkence yaptı 09:16 Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşına sabahtan akşama kadar işkence yaptı Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi 09:10 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim 23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi 22:31 Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi

Son Dakika Haberleri
09:58 CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi
09:20 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi
09:19 Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi
09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor
09:16 Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi
09:14 Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi
09:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar
09:11 İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi
09:09 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
00:58 Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edildi
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu Son dakika hava durumu! 6 Kasım Cumartesi: Meteoroloji yoğun sis uyarısında bulundu         
10:20
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi         
09:19
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar         
09:13
Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti         
00:09
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 10:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement