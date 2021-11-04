Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası olarak 716 bin çiftçimize kredi kullandırmış durumdayız. Bu kredilerin yüzde 82'si Hazine ve Maliye Bakanlığınca faizsiz sübvanse edilen kredilerden oluşuyor, yani bir müşteriye yansıyan faizin yüzde 70'i Bakanlık tarafından ödeniyor. Bu hakikaten ciddi bir destek." şeklinde konuştu.

Çakar, Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" panelinde konuştu.

Ziraat Bankası olarak tarım ekosisteminin merkezinde yer aldıklarını belirten Çakar, "716 bin çiftçimize kredi kullandırmış durumdayız. Bu kredilerin yüzde 82'si Hazine ve Maliye Bakanlığınca faizsiz sübvanse edilen kredilerden oluşuyor, yani bir müşteriye yansıyan faizin yüzde 70'i Bakanlık tarafından ödeniyor. Bu hakikaten ciddi bir destek. Pandemiye rağmen kredilerin yüzde 99'u tahsil edilmiş durumda. Ziraat Bankası, tarımsal kesimi destekleme misyonundan hiçbir zaman geri adım atmadı ve atmayacak." dedi.

Gelecek yıl bankacılık sektöründe yüzde 10-20 civarında kredi büyümesi beklendiğini ifade eden Çakar, "'Sektör bu büyümeyi finanse edebilecek bilanço yapısına sahip mi?' sorusu akıllara geliyor. Bankacılık sektörümüzün 655 milyar TL öz kaynağı var ve öz kaynak karlılığımız yüzde 12 civarında. Otoritenin bizden istediği sermaye yeterlilik rasyosu minimum yüzde 12. Sektörümüzde bu bugün itibarıyla yüzde 17 civarında, Avrupa'da yüzde 16 seviyelerinde. Bu konuda çok iyiyiz. Yine bizim bilançolarımızın pasiflerine bakıldığında aslında biz fonlama olarak en çok mevduatı kullanıyoruz. Bu da 4,1 milyar TL civarında." şeklinde konuştu.

Çakar, bankacılık sektörünün sadece reel sektörü, yani firmaları ve gerçek kişileri kredilendirmediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sektör, devletin iç borçlanması çerçevesinde devlete de borç veriyor. 1,2 milyar TL de devlete borç vermiş durumdayız. Hazine'nin önümüzdeki sene borçlanma ihtiyacı çerçevesinde oradan da bir fon yaratma şansımız var, tekrar reel sektöre vermek üzere. Türk bankacılık sektörünün yurt dışındaki uluslararası bankalardan toplam 80 milyar dolar civarında bir borçlanması söz konusu olmuştu ve biz borcun tamamını çevirebilmiştik. Yurt dışında kredibilitemiz var. Biz yurt dışında borçlanma kabiliyetine haiziz ve bunu çevirebiliyoruz. İlave bir ihtiyaç olduğunda da yurt içi imkanlarla borçlanabiliyoruz."

"Devletimizin desteğiyle esnafımıza uygun maliyetli ve vadeli finansman desteği sağlıyoruz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Türkiye'de esnaf, zanaatkar ve küçük işletmelere en fazla desteği sağlayan finans kuruluşu olduklarını aktararak, "Devletimizin burada birtakım faiz sübvansiyonları söz konusu. Esnafa kullandırmış olduğumuz krediler genellikle esnaf kefalet kooperatifleri üzerinden olur. Bir kısım da doğrudan kendimizin kullandırdığı krediler. Salgında 1,2 milyon esnafımıza 61 milyar TL kredi kullandırdık." dedi.

Halkbank'ın 2002'den bu yana 186 milyar TL'lik finansman sağladığını belirten Arslan, "Bunun yüzde 64'ünü son 4 yılda gerçekleştirdik. 'Esnafı borçlandırdınız' gibi eleştiriler geliyor. Buna katılmak mümkün değil. Biz devletimizin desteğiyle esnafımıza uygun maliyetli ve vadeli finansman desteği sağlıyoruz. Esnafımız bunu ödeyemeyecek olsa geri dönüş oranlarında ciddi sıkıntılar olurdu. Kredilerin geri ödemesi ise oldukça başarılı. Bizim geri dönmeyen kredi oranımız yüzde 3,5 civarında. Son dönemde salgın koşullarındaki rahatlama esnaf kesiminde de gözüküyor. Sektörel anlamda farklılıklar olabilir ama geri dönüş oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığının da destekleriyle esnaf kredilerinde 3 defa öteleme yaptıklarını hatırlatarak, "Geri ödemelerde hiç sıkıntı gözükmüyor. Esnaf ve sanatkarlarımız sadece ekonomik dinamizm içinde değil, sosyal denge içinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda desteklenmeleri bir devletin sosyal bakış açısı bakımından oldukça önemli ve bu konuda başarılı bir yönetim var." diye konuştu.

Bugüne kadar 57 bin kadın girişimciye 5,5 milyar TL'yi aşan bir finansman desteği sağladıklarını bildiren Arslan, hedeflerinin "Hedefimiz, bu projemizin birinci yılı sonunda 100 bin kadın girişimcimize 10 milyar TL'lik bir destek sağlamak. Nüfusumuzun yarısını kadınlarımız oluşturuyor ama ekonomideki etkinlikleri o kadar güçlü değil. Çok güzel sonuçlar alıyoruz ve her yıl 8 Mart'ta kadın girişimcilerimizi ödüllendireceğiz." dedi.