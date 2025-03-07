Türkiye'de dolar milyonerlerinin serveti dudak uçuklattı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de dolar milyonerlerinin serveti dudak uçuklattı

Türkiye\'de dolar milyonerlerinin serveti dudak uçuklattı

Türkiye'deki zenginlik dağılımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Son verilere göre, ülkemizde 10 milyon dolar ve üzeri servete sahip olan zengin sayısı artış gösterdi. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik yapılanması ve zenginlik dağılımı hakkında önemli bir bilgi sunuyor. Detaylar henüz tam olarak açıklanmadı ancak serveti 10 milyon doların üzerinde olan kişi sayısının arttığı belirtildi.

07.03.2025 15:18
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İngiliz gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'in yayımladığı 2025 Servet Raporu'na göre, Türkiye'de 10 milyon doların üzerinde servete sahip kişi sayısı 6 bin 138'e ulaştı. Bu rakam, Türkiye'yi dünya genelinde 25. sıraya yerleştirirken, nüfusun yüzde 0,3'lük bir kesimi ultra zenginler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE, LİSTEDE 25. SIRADA

Raporda, Türkiye'nin hemen üzerinde İsveç yer alırken, Türkiye'yi takip eden ülkeler arasında Filipinler ve Yeni Zelanda bulunuyor. Türkiye'nin dolar milyoneri sıralamasındaki yeri, ekonomik dinamikler ve yatırım ortamı açısından dikkat çekici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ULTRA ZENGİNLERİN SAYISI ARTIYOR

Önceki yıllarda yayımlanan raporlarda 30 milyon doların üzerindeki servet sahiplerine yönelik veriler paylaşılırken, 2025 raporunda bu detay yer almadı. Ancak geçmiş verilere göre, 2022 yılında Türkiye'de 30 milyon doların üzerinde servete sahip kişi sayısı 1.761 iken, 2023'te bu rakam 1.932'ye yükselmişti.

EN FAZLA DOLAR MİLYONERİ ABD'DE

Rapora göre, dünya genelinde en fazla dolar milyoneri ABD'de bulunuyor. 10 milyon doların üzerinde servete sahip ABD'li sayısı 905.413 olurken, Çin 471.634 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Japonya, Hindistan ve Almanya'yı ise Kanada, İngiltere ve Fransa takip ediyor.

KÜRESEL SERVET ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Dünyada 10 milyon doların üzerinde servete sahip kişi sayısı son bir yılda 41 bin 78 kişi artarak 2 milyon 341 bin 378'e ulaştı. 2028 yılında bu rakamın 2,5 milyonu aşması bekleniyor. Öte yandan, 100 milyon doların üzerinde servete sahip kişi sayısı da 2023'te 99 bin 825 iken, 2024'te 104 bin 60'a yükseldi. 2028 yılında ise bu rakamın 110 bin 942'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de dolar milyonerlerinin serveti dudak uçuklattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ers Çky:
    serveti belli başlı kişiler alıyor geriye kalan insanlar ? 2 0 Yanıtla
  • 205622:
    10 milyonu devirenler badem bıyıklı lar pudra Şekerciler 0 0 Yanıtla
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