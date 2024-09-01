Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

Türkiye\'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, borçlarını ödeyememesi nedeniyle iflas etti. İflas kararı kesinleşti ve alacaklılar için ikinci toplantı 18 Eylül'de yapılacak.

01.09.2024 09:43
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Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilmeye başlanan küresel ekonomik kriz çok sayıda dev şirketin iflasın eşiğine gelmesine neden olurken halkaya son eklenen ise 70 yıldır faaliyette olan bir firma oldu.

Uzun yıllardır sektörde tanınan Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi borçlarını ödeyememesi nedeniyle resmen iflas etti. Bu iflas, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan 7 Aralık 2023 tarihli iflas kararının kesinleşmesiyle geldi.

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

ALACAKLILAR İÇİN İKİNCİ TOPLANTI 18 EYLÜL'DE

Tasfiye işlemlerini yürüten Tire İcra Dairesi de, müflis şirket hakkındaki iflasın kesinleşmiş olması nedeniyle ikinci alacaklılar toplantısının 18 Eylül 2024'te, Tire İflas Müdürlüğü'nde yapılmasını kararlaştırdı.

Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklıların kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabilecekleri hatırlatılan kararda, toplantıya katılacak alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu duyuruldu.

Ekonomi, Türkiye, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Zahire Tuncer: Bunlar daha iyi günlerimiz 47 15 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu ay okuduğum kaçıncı iflas haberi acaba rabbim kimsenin işini bozmasın ekonomik kriz giderek büyüyor acilen kabine toplanmalı önlemler alınmalıdır 49 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: böyle fabrikaları çoğaltacakken batiriyoruz allah yardımcınız olsun iş insanları 38 7 Yanıtla
  • Sefa Başaranoğlu: Her ticari işletme çok önemli, hem devlete, hem millete can suyu demektir. Üzüldüm. 33 4 Yanıtla
  • Emin çetiner: Bunlar bir kaç senedir yapılan müthiş zamların sonuçları yeni yeni etkisini göstermeye başladı daha da arkası gelecek gibi gözüküyor 26 2 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl: Allah yardım etsin 13 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Daha siz kasım ayından sonra görün . 12 0 Yanıtla
  • Tek Hizuz: Bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez. Durmak yok yola devaaaam. 4 0 Yanıtla
  • cemal aslan: Keşke batmasalar, boş yorumlar. Kazanırken benle mi paylaştı? Devlet vergisini almayıp destek olsa, teşvik verse ayağa kalkıyorsunuz. Sizi kim nasıl memnun etsin? 1 2 Yanıtla
  • serkan cindemir: Dünyada reset oldugunu bölgesel savaşları sebepsiz mi oldugunu savunma sanayiyi yeni yapılan tüm ekipmanlar metrolar ulaşımı yoksa sığınak mı bu sadece bizde olan peki dolar devi amerıcada neden ıflaslar var yoksa bu Bı hazırlık mı bunları anlamıycak kadar kormüsünüz?? 1 1 Yanıtla
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