Türkiye'de dün 1 milyon 47 bin 164 megavatsaatlik elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 47 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 645 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 295 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 271 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 47 bin 164 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 37 bin 645 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 520 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 593 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.