Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'deki bankalarda tutulan altın miktarının 2024 yılı son rakamları belli oldu. BDDK verilerine göre, bankalardaki altın miktarı 2023 yılında 453 ton iken, 2024 yılında 486 tona ulaştı ve yıllık bazda 33 tonluk bir artış kaydedildi.
Ayrıca, bankacılık sektöründe toplam mevduat içerisindeki altının payı 2023'te yüzde 6,02'den 2024'te yüzde 7,73'e yükseldi. BDDK verileri, 2024 yılında altın mevduatının en yoğun olduğu illeri de işaret ediyor.
1- İstanbul: 452,57 milyar TL
2- Ankara: 160,05 milyar TL
3- İzmir: 79,78 milyar TL
4- Antalya: 44,80 milyar TL
5- Bursa: 44,34 milyar TL
6- Kocaeli: 35,20 milyar TL
7- Konya: 29,84 milyar TL
8- Adana: 23,06 milyar TL
9- Balıkesir: 21,23 milyar TL
10- Mersin: 21,13 milyar TL
1- Ardahan: 562,49 milyon TL
2- Kilis: 664,73 milyon TL
3- Bayburt: 702,70 milyon TL
4-Hakkâri: 796,74 milyon TL
5- Tunceli: 798,05 milyon TL
6- Iğdır: 1,07 milyar TL
7- Şırnak: 1,10 milyar TL
8- Muş: 1,20 milyar TL
Son Dakika › Ekonomi › İşte Türkiye'nin altın zenginlerinin yaşadığı kentler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?