İşte Türkiye'nin altın zenginlerinin yaşadığı kentler - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Türkiye'nin altın zenginlerinin yaşadığı kentler

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Türkiye genelinde hangi illerin en çok ve en az altına sahip olduğu yeniden belirlendi. En çok altın olan kentler listesinde ilk üç büyükşehir yer alırken en az altını olan kentler dikkat çekti.

05.03.2025 11:28
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'deki bankalarda tutulan altın miktarının 2024 yılı son rakamları belli oldu. BDDK verilerine göre, bankalardaki altın miktarı 2023 yılında 453 ton iken, 2024 yılında 486 tona ulaştı ve yıllık bazda 33 tonluk bir artış kaydedildi.

Ayrıca, bankacılık sektöründe toplam mevduat içerisindeki altının payı 2023'te yüzde 6,02'den 2024'te yüzde 7,73'e yükseldi. BDDK verileri, 2024 yılında altın mevduatının en yoğun olduğu illeri de işaret ediyor.

BÜYÜKŞEHİRLER İLK SIRALARDA

1- İstanbul: 452,57 milyar TL

2- Ankara: 160,05 milyar TL

3- İzmir: 79,78 milyar TL

4- Antalya: 44,80 milyar TL

5- Bursa: 44,34 milyar TL

6- Kocaeli: 35,20 milyar TL

7- Konya: 29,84 milyar TL

8- Adana: 23,06 milyar TL

9- Balıkesir: 21,23 milyar TL

10- Mersin: 21,13 milyar TL

BANKALARDAKİ HESAPLARINDA EN AZ ALTINI OLAN KENTLER

1- Ardahan: 562,49 milyon TL

2- Kilis: 664,73 milyon TL

3- Bayburt: 702,70 milyon TL

4-Hakkâri: 796,74 milyon TL

5- Tunceli: 798,05 milyon TL

6- Iğdır: 1,07 milyar TL

7- Şırnak: 1,10 milyar TL

8- Muş: 1,20 milyar TL

İşte Türkiye\'nin altın zenginlerinin yaşadığı kentler
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Son Dakika Ekonomi İşte Türkiye'nin altın zenginlerinin yaşadığı kentler - Son Dakika

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