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Türkiye'de kasımda 178 bin 814 konut satıldı (2) - Son Dakika

Türkiye'de kasımda 178 bin 814 konut satıldı (2)

14.12.2021 10:29
Türkiye'de kasımda 178 bin 814 konut satıldı (2)

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363'e yükseldi.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde kasımda toplam 178 bin 814 konut satıldı. Bu dönemde yabancılar 7 bin 363 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 48,4 artış kaydetti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu

Yabancılara konut satışlarında, kasımda ilk sırayı 2 bin 922 satışla ile İstanbul aldı. Bu ili 1917 konut satışıyla Antalya, 428 konut satışıyla Ankara izledi.

Ocak-kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735'e ulaştı.

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den 1406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 1075 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları yükseldi

Kasımda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 55 bin 706'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 384 bin 776'a geriledi.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.

(Bitti)

Türkiye, konut, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de kasımda 178 bin 814 konut satıldı (2) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de kasımda 178 bin 814 konut satıldı (2) - Son Dakika
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