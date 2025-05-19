İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan

İşte Türkiye\'de maaşların en çok harcandığı alan

Türkiye'de hane halkı gelirinde konut harcamalarının payı, son altı yılda %3 oranında arttı ve %21,10'a ulaştı. Yükselen kira ve fatura yükü, vatandaşların sosyal ve kültürel harcamalarını kısıtlıyor.

19.05.2025 11:11
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Son yıllarda hızla artan konut fiyatları ve kiralar, Türkiye'de hane halkı gelirlerinin üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı. Eurostat ve TÜİK verileri, konut harcamalarının toplam gelir içerisindeki payının istikrarlı şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor.

2018'DEKİ ORAN %18,20 İKEN 2024'TE %21,10'A YÜKSELDİ

Eurostat verilerine göre Türkiye'de hane halkı gelirinde konut harcamalarının payı 2018'de %18,20 iken, bu oran 2024'te %21,10'a çıktı. Bu, altı yılda yaklaşık %3'lük bir artış anlamına geliyor ve bu artış, vatandaşların konutla ilgili giderlerinin toplam bütçedeki payının büyüdüğünü gösteriyor.

TÜİK VERİLERİ DE ARTAN YÜKÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

TÜİK'in 2023 verilerine göre konut ve kira harcamaları, Türkiye'de toplam hane halkı tüketim harcamalarının %23,9'unu oluşturdu. Bu oran 2022'de %22,4'tü. Artış eğilimi, barınma maliyetlerinin temel harcama kalemlerinin başında geldiğini doğruluyor.

AVRUPA LİGİNDE TÜRKİYE ÜST SIRALARDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye, Avrupa sıralamasında 21. sırada yer alarak, konut harcamalarına en fazla pay ayıran ülkelerden biri oldu. Almanya (%24,5), İsveç (%24,6) ve Danimarka (%26,6) gibi ülkeler ise listenin üst sıralarında bulunuyor. Türkiye'nin konumunun, Avrupa ortalamasının üzerinde olması dikkat çekici.

1- Hırvatistan: %13,00

2- İtalya: %13,60

3- Slovenya: %13,60

4- Romanya: %15,40

5- Litvanya: %15,50

6- İspanya: %16,70

7-Litvanya: %16,70

8- Polonya: %16,70

9- Portekiz: %16,80

10-İrlanda: %17,60

11- Belçika: %17,80

12- Avusturya: %18,30

13- Fransa: %18,50

14- Macaristan: %18,80

15- Lüksemburg: %19,10

16- Bulgaristan: %19,30

17- Slovakya: %19,40

18- Estonya: %19,50

19- Hollanda: %20,50

20- Finlandiya: %20,90

21-Türkiye: %21,10

22-Çekya: %22,10

23-Almanya: %24,50

24-İsveç: %24,60

25-Danimarka: %26,60

GELİRİN AZALAN PAYI DİĞER ALANLARI BALTALIYOR

Konut harcamalarının zorunlu gider kategorisinde yer alması, tasarruf ya da sosyal harcamalara daha az bütçe ayrılmasına neden oluyor. Eğitim, sağlık, kültür, spor ve eğlence gibi kalemlerin toplam tüketimden aldığı pay ise giderek azalıyor.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic:
    olsun. inadimiz karnimizin yokluğundan önce gelir. insafına reis. varsın çoluk çocuk vitaminsiz kalsın. onun çocukları rahat yaşasın bize itibar sağlasın yeter meeeeee meeee 0 0 Yanıtla
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