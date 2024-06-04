Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL

Geniş Video İzle

Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün KOP projesi kapsamında kraliçe arı üretimi için harekete geçildi. Şu ana kadar yalnızca 5 kişinin yaptığı bu mesleğin günlük kazancı ise tam 9 bin lira.

04.06.2024 10:44  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, KOP projesi kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü rehberliğinde bu işi yapan kişi sayısı şu ana kadar sadece 5 iken, kişilerin günlük kazancı ise 9 bin TL. Devletin sağladığı teşviklerle beraber bu alanda faaliyet gösterenlerin sayısının artması bekleniyor.

Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen KOP projesi, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluştururken devletin sağladığı %70 oranındaki hibe desteği ile birçok yenilikçi girişimciye finansal destek sağlanıyor. Yahşihan ilçesinde yaşayan Aydın Payar adlı girişimci de bu desteklerden faydalanarak, Türkiye arıcılık sektöründe dikkat çeken başarılara imza attı.

Kraliçe arı yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Payar, bu alandaki başarısıyla tanınıyor. Arıcılık sektöründe kraliçe arı yetiştiriciliği, yoğun emek ve titizlik gerektiren bir iş koludur.

Payar, 5 bin adet kraliçe arı üreterek, bu arıları Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtıyor. Her bir kraliçe arı 300 TL karşılığında satılıyor ve Payar özellikle Befa ırkı kraliçe arıların üretimine yoğunlaşıyor.

Bu ırkın sakin doğası ve yüksek verimliliği, Payar'ın bu türü tercih etmesinin nedenleri arasında bulunuyor. Irkın damızlık bireyleri yurt dışından temin edilmekte olup, Payar her gün 300 arıyı kargolamaktadır. Ancak, Payar bu işin zorluklarına dikkat çekerek, arıların günde 10 kez bakım gerektirdiğini belirtti. Kraliçe arılar için özel olarak tasarlanmış kafeslerde, pudra şekeri ve bal ile hazırlanan hamur kekler kullanılmakta ve her bir kraliçe arının yanına altı işçi arı eklenmektedir. Bu ayrıntılı ve titiz süreç, Payar'ın sektördeki başarısının önemli faktörlerinden biridir.

Türkiye\'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL

Kırıkkale, Kraliçe, Türkiye, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Güven Yaşar: palavra palavra hepsi palavra şarkısı çok güzeldi 1 5 Yanıtla

11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 12:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement