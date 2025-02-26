İşte Türkiye\'de hiç kazandırmayan yatırım aracı

Ekonomi

En çok altını olan ülkeler belli oldu

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Türkiye'de son bir yılda 3 yatırım aracı karşılaştırıldı. Parasını mevduata yatıran, gram altına yatıran ya da Borsa İstanbul'dan hisse alarak değerlendirmeye çalışanların elde ettikleri sonucu karşılaştırdık. işte son bir yılda hiç kazandırmayan yatırım aracı...

MEVDUAT EN FAZLA KAZANDIRANLAR ARASINDA

2024 yılı başında 1 milyon TL'sini mevduata yatıran bir yatırımcı, 25 Şubat 2025 itibarıyla parasını 1 milyon 600 bin TL'ye çıkardı. Bu, yüzde 60 oranında bir getiri anlamına geliyor. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, mevduatın yatırımcılar için cazip bir seçenek haline gelmesini sağladı.

GRAM ALTIN ZİRVEYE KOŞTU

Altın, yatırımcısını sevindiren bir diğer araç oldu. 25 Şubat 2024'te gram altın fiyatı 1.970 TL iken, 25 Şubat 2025'te 3.403 TL'ye yükseldi. Böylece altın yatırımcısına yüzde 71'lik bir getiri sağladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyona karşı güvenli liman arayışı, altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı.

BORSA İSTANBUL YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ise yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. 25 Şubat 2024'te BIST 100 endeksi 9.400 puandayken, 25 Şubat 2025 itibarıyla aynı seviyede kaldı. Yani borsa yatırımcısına herhangi bir kazanç sağlamadı. Dalgalı piyasa koşulları ve belirsizlikler, Borsa İstanbul'daki hareketleri sınırladı.

NOT : Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.