Türkiye'de şubatta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı (2) - Son Dakika
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Türkiye'de şubatta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı (2)

15.03.2022 10:20
Türkiye'de şubatta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı (2)

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 yükselerek 4 bin 591 oldu.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 yükselerek 4 bin 591 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde şubatta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları şubatta yıllık bazda yüzde 54,9 artı. Şubatta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubatta ilk sırayı 1958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1099 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara takip etti.

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran'ı, 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları şubatta arttı

Türkiye genelinde şubatta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artarak 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artış kaydederek 77 bin 699 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak belirlendi.

İlk defa satılan konut sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 yükseliş kaydederek 68 bin 690 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,4 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

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Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de şubatta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de şubatta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı (2) - Son Dakika
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