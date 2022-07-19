Türkiye'den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı - Son Dakika
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Türkiye'den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı

19.07.2022 10:43
Türkiye'den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mısır nişastasından sitrik asit üretimi yaparak, 90 ülkeye ihracat yapan Adana'daki Tezkim Tarımsal Kimya AŞ'nin üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mısır nişastasından sitrik asit üretimi yaparak, 90 ülkeye ihracat yapan Adana'daki Tezkim Tarımsal Kimya AŞ'nin üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fabrikadaki incelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Varank, daha önce tamamı ithal edilen sitrik asidin Türkiye'de üretiliyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gıdadan temizlik ürünlerine kadar her alanda ihtiyaç duyulan bu ürünün Türkiye'de üretilmesinin stratejik olarak önemine dikkati çekti.

Varank, Tezkim Tarımsal Kimya AŞ'ye ait fabrikanın Türkiye açısından stratejik üretim yapan tesislerden olduğuna işaret ederek, "Tezkim'in sitrik asit fabrikasında bulunuyoruz. Bu fabrikanın resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmişti. Burası, yılda 54 bin ton sitrik asit üretebilen bir tesis." bilgisini paylaştı.

"Ciddi ihracat potansiyeli var"

Sitrik asidin, gıdadan temizlik ürünlerine kadar vatandaşların kullandığı bütün ürünlerin içerisinde bulunduğunu belirten Varank, "O ürünlerin uzun ömürlü olmasını ya da çevresel şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlayan bir ham madde. Bundan önce tamamını yurt dışından ithal ettiğimiz sitrik asidi artık Adana'mızda, Tezkim'in bu tesislerinde üretebiliyoruz. Şu anda 54 bin ton olan kapasitelerini inşallah 100 bin tona çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.

Varank, Tezkim'in halihazırda ciddi bir ihracat potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ihracatı artırmış olacaklar. Tabii bu tesislerin ve bu yatırımların Türkiye'de yapıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'de biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir mottoyla hareket etmeye çalışıyoruz. 'Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat.' İşte, Tezkim'in bu tesisi de aslında bu 4 şartı da sağlayan, Türkiye'de üretilmeyen, katma değerli sitrik asidi üreten bir tesis. Tabii bu tip yatırımların önünü açmaya devam etmek istiyoruz."

Tezkim'in özellikle gıda sanayisinde çok önemli bir tesis olduğunu dile getiren Varank, "Gıda sanayi gittikçe daha stratejik konuma gelen bir sanayi olmaya başladı. Tüm dünyada gıda ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Biz gerek bunun gibi tesisler, gerek biyoteknoloji alanında Bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Müteşebbislerimiz de inşallah yatırımlarıyla Türkiye'yi kalkındırmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"AR-GE ve akıl teri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kirişci de "Mısır gibi bitkiden o kadar çok ürün elde edebilir hale geldik ki bu konularda yapılan AR-GE faaliyetleri, akıl teri ve bu çalışmalar sonucunda bu noktalara geldik. Bu sitrik asit tesisi de aslında bunlardan bir tanesi. Ülke olarak bu ürünleri burada üretiyor olmak, ithalat yerine kendimizin üretiyor olmasını çok değerli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikada çok sayıda gencin istihdam edildiğini anlatan Kirişci, "Onlar akıl teri döküyorlar. Tekrar tebrik ediyorum kendilerini. İnşallah kapasite artırımıyla birlikte yine dünya ile rekabet edebilecek az sayıdaki tesislerden ve işletmelerden birisi olacak." ifadesini kullandı.

Yüzde 100 kapasite artırımı

Tezkim Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan da 90 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amerika'dan Brezilya'ya kadar ihracatımız var. Şu an üretimimizin yüzde 40'ı ihracat, yüzde 60'ı iç piyasa. Ürünümüze çok büyük talepler var. O yüzden yüzde 100 kapasite artırma kararı aldık. Zaten tesisi kurduğumuzda aşağı yukarı yüzde 100 büyüyecek şekilde, geniş tutmuştuk oturum alanlarını. Şimdi kapasite artırımı başladı. 2023'ün son çeyreğinde devreye almayı düşünüyoruz."

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Kaynak: AA

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