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Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı - Son Dakika

Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı

27.01.2022 09:31
Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı

Türkiye 2021 yılında deniz salyangozu ihracatından 10 milyon 421 bin 801 dolar gelir elde etti.

Türkiye 2021 yılında deniz salyangozu ihracatından 10 milyon 421 bin 801 dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 5 ülkeye 2021 yılında 1787 ton deniz salyangozu satıldı. Bu ihracattan 10 milyon 421 bin 801 dolar gelir sağlandı.

2020 yılında yapılan 2 bin 581 ton deniz salyangozu ihracatından 17 milyon 193 bin 622 dolar gelir elde edilmişti. Bu ürünlerin ihracatı, bir önceki yıla göre 2021 yılında miktarda yüzde 31, değerde ise yüzde 39 geriledi.

En fazla deniz salyangozunu Güney Kore aldı

Deniz salyangozu ihracatında 5 milyon 221 bin 375 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 904 bin 486 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 1 milyon 393 bin 394 dolarla da Japonya takip etti.

Karadeniz Bölgesi'nden geçen yıl yapılan 1242 tonluk dış satımdan 7 milyon 64 bin 622 dolar gelir elde edildi.

Böylece, ülke genelinde yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 68'lik kısmı bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı - Son Dakika
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