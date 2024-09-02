Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü.

02.09.2024 10:08
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomi 2. çeyrekte (nisan-haziran) yüzde 2.5 oranında büyüdü. Ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrek büyümesi ise yüzde 5.7 olarak gerçekleşmişti.

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ İKİNCİ ÇEYREKTE %7,4 ARTTI

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %7,4, inşaat %6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri %3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri %3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,2, hizmetler %2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %0,6 arttı. Sanayi sektörü ise %1,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,8 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ OLARAK YÜZDE 1,6 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,5 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,04 artarken ithalatı %5,7 azaldı. İşgücü ödemeleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %47,7 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %33,8 iken, bu oran 2024 yılında %40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %44,6 iken %37,4 oldu.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: milyonlarca taraftarı olan Beşiktaş ve fenerbahçe gibi kulüpler ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor avrupada rakiplerimizi eledik dünya sayemizde türkiyeyi konuşuyor fenerbahçe ardayı realmadride sattı aylarca reklam yapılsa genede bu başarıların hakkı ödenmez emek var çaba var bu iki kulübümüzü ne kadar alkışlasak azdır 2 28 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut: Biz fakirleşiyoruz, alım gücümüz düşüyor ama nasıl büyüyoruz anlamıyorum. Ters orantılı mı 21 0 Yanıtla
  • onur pari: Tabi tabi ama içimize doğru. 19 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Hayat zor değil. Herkese iş var. Kimse 17-18 e işe girmek istemiyor. İş yok diyorsunuz. Sonra Afganlar Suriyeliler çalışınca laf ediyorsunuz. 3 16 Yanıtla
  • ahmet ak: kimse aç değil hayat pahalı doğru , seninde ona göre maaşın yükseliyor. çalışmazsan kazanamazsın,bu kadar basit 0 6 Yanıtla
  • YoH null: :D ya gülesim geliyor okadar büyüdük ki anlatamam 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: suvasimiz oyle boyuyooo 2 1 Yanıtla
  • Hakan Erkmen: Dolar yükseldiği için satış rakamları arttı yani 10 kg demir satsakta 1 ekmek alıyoruz 20 kg demir satsakta 1 ekmek alıyoruz ince çizgi budur 3 0 Yanıtla
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