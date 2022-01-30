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Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek - Son Dakika

Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek

30.01.2022 14:23
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ekonomimizi istihdama dayalı, ihracatı önceleyen ve yatırımını büyüten bir ekonomi modeline doğru yönlendirdik.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ekonomimizi istihdama dayalı, ihracatı önceleyen ve yatırımını büyüten bir ekonomi modeline doğru yönlendirdik." dedi.

Yeni Dünya Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye ve dünyanın ekonomik durumu ve geleceği" konulu program, Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın sunumuyla gerçekleşen programa İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu ve İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri katıldı.

Gürcan, Türkiye ekonomisinin küresel salgın döneminde de büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin 2003-2020 döneminde ortalama her yıl yüzde 3,4 seviyesinde büyüdüğüne dikkati çeken Gürcan, salgının etkisiyle 2020 yılında dünyada ciddi bir daralma olduğunu hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle dünya ekonomisinin yüzde 3,1 daraldığını ifade eden Gürcan, "Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyüdü. Türkiye Çin'le beraber büyüyen iki ülkeden biri oldu. Çin da aynı yıl yüzde 2,3 büyümüştü. AB yüzde 6,8 küçülürken, İngiltere'deki daralma yüzde 9,9'u buldu. ABD de 2020'de yüzde 3,5 daraldı. Türkiye bunu kendisi için bir avantaj olarak almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Gürcan, Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında aşılamada güçlü ivme yakaladığını belirtti.

Türkiye'nin 57,4 milyonun üzerinde vatandaşını salgın sürecinde en az bir defa aşıladığını anımsatan Gürcan, Türkiye'nin aşılama oranlarında dünya ortalamasını üzerinde olduğunun altını çizdi.

Gürcan, Türkiye'nin salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek hala en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Gürcan, yurt içi talebin ve ihracatın büyüme katkı verdiğini, bunun da dengeli bir büyümenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Gürcan, yurt dışı talebin yurt iç talebe büyümeye katkı oranlarının yaklaşık olduğunu, bu tabloların Türkiye'nin güçlü ekonomisini gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin ihracata doğru yöneldiğini anlatan Gürcan, "Ekonomide özellikle 2020'de yaşadığımız salgın sürecinden sonra 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararıyla artık ekonomimizi istihdama dayalı, ihracatı önceleyen ve yatırımını büyüten bir ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Geçtiğimiz 6-7 aydan beri özellikle Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola girdik." diyerek sözlerini tamamladı.

"Öğrencilerimiz ticari diplomasi elçilerimiz olacaklar"

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da, dünyanın salgın süreciyle beraber ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Çok sıkıntılı dönemlerin hep beraber atlatıldığını ifade eden Kuralay, "Bugün buradaki buluşmamızı çok anlamlı buluyorum. Aramızda yabancı öğrenci arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız eğitimlerini bitirip ülkelerine döndüklerinde Türkiye ve ülkeleri arasında ticari diplomasi elçileri olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu ise Yeni Dünya Vakfı'nın 25 yıldır vakıf hizmetlerini sürdürdüğünü ve 1.600 öğrenciye burs imkanı sunduklarını söyledi.

Bu öğrencilerden 300'ünün uluslararası öğrenci diye tabir edilen farklı ülkelerden olduğunun altını çizen Göksun, "Türkiye genelinde 18 yurdumuz var. Yurtlarımızda beslenme barınma gibi yurt faaliyetleri dışında çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerle gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmeleri için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mahmut Gürcan, Ekonomi, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek - Son Dakika Ekonomi


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