Türkiye ekonomisi, son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye ekonomisi, son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi

28.02.2022 14:11
Türkiye ekonomisi, son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi

Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi.

Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya paylaşımında, "İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" dedi. - ANKARA

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Mehmet Muş, Türkiye, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisi, son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi - Son Dakika


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