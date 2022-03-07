Türkiye hazır giyimde büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye hazır giyimde büyüyor

07.03.2022 16:11
Türkiye hazır giyimde büyüyor

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 696 bin kişilik istihdam ordusu, 3,44 milyon ton üretim kapasitesiyle gerçekleştirdiği 22,5 milyar dolar ihracatla her geçen yıl büyümeye devam ediyor.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 696 bin kişilik istihdam ordusu, 3,44 milyon ton üretim kapasitesiyle gerçekleştirdiği 22,5 milyar dolar ihracatla her geçen yıl büyümeye devam ediyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 2022 yılı Şubat ayı raporuna göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü büyük bir ivme yakaladı. Sektör 2021 yılında dünyanın en büyük üretim kapasitesinde beşinci, Avrupa'nın en büyük yedinci ihracatçısı, Avrupa'nın en büyük denim ihracatçısı, dünyanın en büyük ikinci çorap ihracatçısı, Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü tedarikçisi oldu.

Hazır giyim sanayinde yüksek yatırım iştahı ise yüzleri güldürdü. Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, yeni kapasite, dijitalleşme amaçlı yatırımlar ise büyüme kaydediyor.

2015 yılında 104 belge (yatırım teşvik) alınırken bunun rakamsal maliyeti 170 milyon TL oldu. Bu rakam sırasıyla; 2016 yılında 138 belge, 225 milyon TL yatırım, 2017 yılında 199 belge, 580 milyon yatırım, 2018 yılında 321 belge 1 milyar 320 milyon TL yatırım, 2019 yılında 376 belge 1 milyar 940 milyon TL yatırım, 2020 yılında 476 belge, 2 milyar 690 milyon yatırım, 202 yılında bin 191 belge, 5 milyar 370 milyon yatırım şeklinde oldu.

Sektör geçen yıl en çok Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi ülkelere ihracat yaptı. 2020 yılında Almanya'ya 3 milyar 136 milyon 8 dolar ihracat yapan sektör bu rakamı 2021 yılında yüzde 10 artırarak 3 milyar 465 milyon 8 dolara çıkardı

Yine 2020 yılında İspanya'ya 2 milyar 20 milyon 9 dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam 2021 yılında yüzde 34,6 artarak 2 milyar 716 milyon 6 dolara yükseldi.

2020 yılında İngiltere'ye 1 milyar 897 milyon 2 dolarlık ihracat yapılırken bu rakam 2021 yılında yüzde 9,4 artarak 2 milyar 069 milyon 3 dolar oldu.

2020 yılında Hollanda'ya 1 milyar 250 milyon 9 dolarlık ihracat yapılırken bu rakam 2021 yılında yüzde 22,2 artarak 1 milyar 526 milyon 5 dolar oldu.

2020 yılında Fransa'ya 809 milyon dolarlık ihracat yapılırken bu rakam 2021 yılında yüzde 27,6 artarak 1 milyar 31 milyon 9 dolar oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye hazır giyimde büyüyor
Türkiye hazır giyimde büyüyor

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yılın ilk iki ayında 456,7 milyon dolara ulaştı Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yılın ilk iki ayında 456,7 milyon dolara ulaştı

İstihdam, İhracat, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye hazır giyimde büyüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Korkunç tablo! Kadın Hakları İhlalleri Raporu yayınlandı: 165 kadın işçi iş cinayetleri sonucunda öldürüldü
16:10 Bir anlık gaflet: Açık unutulan araba kapısı, 5 bin euroya mal oldu!
16:09 Rus ordusu adım adım yaklaşırken, Ukraynalılar direnişe yaratıcılık da kattı: Son icatları molotof fırlatan mancınık!
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:26:54. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye hazır giyimde büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement