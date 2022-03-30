Türkiye Irak Ticaret Forumu Erbil'de devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olan Irak'ın 5 önemli ilinde iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Türkiye'nin yedi bölgesinden iş insanlarının katılımı ile gerçekleşen Ticaret Forumu devam ediyor.

Türkiye ihracatçısına fırsat oluşturan dev ticaret forumu Erbil, Kerkük, Musul, Zaho, Duhok Yatırım ve Ticaret Forumu, 31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek. Türkiye'nin farklı illerinden oluşan iş insanları heyeti ticaret forumunun startını IKBY'e bağlı Erbil'de verdi.

Türkiye'nin birçok farklı şehirlerinden iş insanlarını bir araya getirerek Irak ile olan ticari ilişkilerinin artması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, "Irak ve Türkiye ekonomisi için ikili ilişkilerin devam etmesi büyük önem arz ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi en önemli ticari partnerimiz. Bu çerçevede sadece ticari değil, tarihi ve kardeşlik bağlarımızla birbirimize yüzyıllardır komşuluk yapıyoruz" dedi.

Forum çerçevesinde ağırlıklı olarak gelen iş insanlarının sektörlerine göre ikili görüşmeler sağlanarak Türkiye ihracatının hedeflerine ulaşması noktasında çalışmalar sürdüren heyet, Erbil şehrinde holding düzeyindeki firmalar ile Türk iş insanlarını buluşturdu.

Türkmen Bakan Maruf'tan Türk iş insanları onuruna resepsiyon

Gelen Türk heyetlerinin ziyaret etmeden ülkeye dönmedikleri Türkiye aşığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, ikili ticari gelişmişlik için bu heyetleri önemsediğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu'da örnek bir ülkedir. Geçmişten bugüne kadar tüm dini etnik gruplara desteği var. Bölgedeki tüm insanların Türkiye ile tüm ticari ilişkilerin yanı sıra diplomasi, siyasi, ticari, kültürel, sosyal, eğitim, sağlık alanlarında da katkı sağlaması gerekir."

Startı Irak'ın Erbil şehrinde verilen Ticaret Forumu Programı çerçevesinde gelen Türk iş insanları heyeti Irak'ın tek Türkmen Bakanı Aydın Maruf Selim, Irak Türkmen Cephesi binasında ağırlayarak onurlarına resepsiyon düzenleyerek iki ülke arasındaki önem ve hassasiyete dikkat çekti. - ERBİL