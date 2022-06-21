Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan rahatlatan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan rahatlatan açıklama

21.06.2022 11:33
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan rahatlatan açıklama

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağının altını çizerek, küçükbaş hayvanın 62, büyükbaşın ise 65 TL'den kilogram fiyatının belirlendiğini kaydetti.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağının altını çizerek, küçükbaş hayvanın 62, büyükbaşın ise 65 TL'den kilogram fiyatının belirlendiğini kaydetti. Yardımcı, geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarına yüzde 25-30 oranında zam geldiğini bildirdi.

Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumu ve fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı yaklaşırken her zaman ortaya, 'kurban yok, kurbanımız az' şeklinde söylemlerin atıldığını dile getiren Yardımcı, böyle bir durumun ise söz konusu olmadığının altını çizdi.

Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendiğini kaydeden Osman Yardımcı, "Vatandaşımız gitsin rahat rahat kurbanını alsın. Ama kurbanı kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanın bir fiyatı pazarlık payı olur. Bu da üreticimize destek olsun" diye konuştu.

Yüzde 30 zam

Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 25-30 oranında bir zam olduğunu belirterek, "Diğer mamullere yüzde 200-300 zam gelirken, ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üreticimizde bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör, bunu bilmeleri gerek, kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrı bir sektör. Kurbancılık 1-1,5 sene beklemek zorunda kalıyor. Onun için ne vatandaşımız üzülsün, ne de esnafımız üzülsün. Tüm esnaflarımız kurbanda vatandaşa hizmet için hazır" diye konuştu.

"Büyük bir zam yok"

Küçükbaşın 250-300 TL'ye kesiminin yapıldığını kaydeden Yardımcı, "Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, 'hayvan yok, kurban yok' böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Yardımcı, ithal kurbanlık gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

"AESOB Başkanı Dere ilk misafiri"

Öte yandan kısa süre önce Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanlığına seçilen Osman Yardımcı'ya ilk ziyareti, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere gerçekleştirdi. Dere, Yardımcı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, AESOB olarak desteklerinin her zaman devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Akkim, gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisini açtı Akkim, gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisini açtı Tunç Soyer: Tarkem'in Deneyimi İzmir'e Rehberlik Edecek Tunç Soyer: Tarkem'in Deneyimi İzmir'e Rehberlik Edecek
Kaynak: İHA

Osman Yardımcı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan rahatlatan açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:45 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
10:40 Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan rahatlatan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement