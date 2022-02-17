Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri 24 Şubat'ta sahiplerini bulacak

Black Bruin enerji içeceğinin sponsorluğuyla Ratel Medya ve Luna Medya ortak organizatörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni iş, sanat, siyaset, cemiyet ve medya dünyasını bir araya getirerek ödül törenlerine yine farklı bir heyecan katmaya hazırlanıyor.

24 Şubat Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirilecek muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Ece Üner ve Ceyhun Yılmaz üstlenecek. Üner ve Yılmaz'ın eğlenceli sunumlarıyla başarılı yerel yönetimler, başarılı markalar ve isimler ödüllerine kavuşacak.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin, başarılı markaların ve isimlerin ödül alacağı gecede Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar en güzel şarkılarıyla davetlilere eğlenceli dakikalar yaşatacak. Aynı zamanda Loca Orkestrası da muhteşem sahne şovlarıyla geceye renk katacak.

Yılın en iyilerinin ödül alacağı Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'nde ödüllerini alan başarılı isimler Ezgi Aşık ile kırmızı halıda yaptıkları röportajda hizmetleri, bölgelerine ve alanlarına katkılarını ve gelecek projelerini anlatacak.