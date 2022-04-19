Türkiye-Macaristan JETCO Kurucu Deklarasyonu imzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Macaristan JETCO Kurucu Deklarasyonu imzalandı

19.04.2022 20:00
Türkiye-Macaristan JETCO Kurucu Deklarasyonu imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Macaristan JETCO Kurucu Deklarasyonu imza töreninde, Macaristan ile ikili ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye- Macaristan JETCO Kurucu Deklarasyonu imza töreninde, Macaristan ile ikili ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ticaret Bakanlığı binasında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurucu Deklarasyonu'na imza attı.

Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişme açısından ön safhalarda yer alan ve lojistik açısından Avrupa'nın kalbinde yer alan Macaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade eden Muş, şunları kaydetti:

"Macaristan aynı zamanda son yıllarda çok önemli ekonomik gelişmeler kaydetmiş bir ülkedir. 2021 yılında yalnızca 356 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacmimiz 2021 yılı sonu itibarıyla 3 milyar doları geçmiştir. Bizlere düşen görev ise cumhurbaşkanımız ve başbakanın belirledikleri hedef doğrultusunda ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmaktır. 3. ülkeler üzerine yapılan yatırımlar dikkate alındığında ülkemizin 700 milyon dolar yatırımı söz konusudur. Halihazırda devam eden ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlar ile bu rakamın 3 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Macaristan'dan ülkemize yönelen yatırımların da son dönemde ivme kazandığını görüyoruz."

"Türkiye-Macaristan ticaret hacmini daha da artıralım"

Bakan Szijjarto ise konuşmasında şunları söyledi:

"Dünya ekonomisinde zorluklar içerisinde Türkiye ve Macaristan iyi durumdadır. Zorluklarla iyi mücadele ediyor. Bunun delili hem Türkiye hem de Macaristan geçen yıl ihracat rekoru kırmıştır. Türkiye 209 milyar avroluk bir ihracat yapmıştır, ki bu en yüksek rakamdır Türkiye'nin ihracat tarihinde. Bu yüzden sayın bakanı tebrik ediyorum. Tam olarak biliyoruz ki bu konularla uğraşan bakanlar olarak hükumet açısından ne kadar büyük çabalar var. Macaristan'da 119 milyar avro şeklindedir, ki bu da en yüksek rakamdır şimdiye kadarki. Dünyada 34. en yüksek sırada yer almıştık. Her iki taraf da ihracatta, ikili ticaret hacminde de rekor kırmıştır. En önemli görevimiz bugün gerekli önlemleri almak. Türkiye-Macaristan ticaret hacmini daha da artıralım her iki ülkenin menfaati için. Muş ve benim görevimiz son derece ağır şartlar altındadır." - ANKARA

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Mehmet Muş, Macaristan, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Macaristan JETCO Kurucu Deklarasyonu imzalandı - Son Dakika


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