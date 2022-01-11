Türkiye'nin 12 aylık cari açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu

Türkiye'de ekonomide yaşanan dalgalanmalı sürecin ardından 12 aylık cari işlemler açığının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

CARİ AÇIK NEDİR?

Cari açık, bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı tüm işlemlerin dökümünü gösteren "Ödemeler Dengesi"ni oluşturan 3 ana hesaptan biri olan cari hesap bakiyesinin negatif olması durumudur. Dış ticaret açığı cari açığın oluşmasında en büyük etkendir.

CARİ AÇIK NASIL HESAPLANIR?

Cari açık, cari hesap dengesi hesaplanarak bulunur. Cari denge ise yukarıda belirtilen 4 cari hesap kaleminin toplamından oluşur. Cari Hesap Dengesi = Dış Ticaret Dengesi (Mal Dengesi + Hizmetler Dengesi) + Net Gelir/Gider (Yatırım Gelirleri Dengesi) + Doğrudan Transferler + Varlık Gelirleri...