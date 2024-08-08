Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı

Osman Keçeci:

Bir ülkede kriz var ise aslında keriz de çoktur. Yurt dışında iş yapmak türk şirketleri için tğrkiyede iş yapmaktan daha kolay ucuz ve karlı. Hükümet yabancı yatırımcılara teşvik vermek yerine tğrk şirketlerine destek olmalı diyeceğim ama sultan sağır