Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı - Son Dakika
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Ekonomi

Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı

Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı

120 yıl önce kurulan Türkiye'nin çay devi Tirebolu 42 küresel boyuttaki ekonomik krize daha fazla dayanamadı. İflasın eşiğine gelen çay şirketi Tirebolu 42 için konkordato kararı veren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanıdı.

08.08.2024 10:16
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin kepenk kapatmasına neden olurken son olarak Giresun menşeli önde gelen çay şirketi Tirebolu 42 mali sıkıntılar sebebiyle iflasın eşiğine geldi.

120 YILLIK ŞİRKET İFLASIN EŞİĞİNDE

Kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Son ekonomik krizler, firmayı iflasın eşiğine getirdi.

Türkiye'nin 120 yıllık çay devi Tirebolu 42 iflasın eşiğinde! Mahkeme konkordato kararı verdi

MAHKEME KONKORDATO KARARI VERDİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında konkordato kararı vererek, alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanıdı.

Konkordato komiserliği, alacak bildirimlerinin belirtilen ofis adresine belgelenerek bildirilmesi gerektiğini, 15 gün içinde yapılmayan bildirimlerin dikkate alınmayacağını, konkordato sürecinin, firmanın mali durumunu düzeltmek ve alacaklılara ödeme planı sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.

Tirebolu 42, konkordato süreciyle yeniden yapılanma ve borçlarını ödemeyi hedefliyor. Alacaklılar, 15 gün içinde belgeleriyle alacak bildirimlerini yapabilirler.

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Son Dakika Ekonomi Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Galatasaray 1905: ulkeyi bu hale getirenler utansın 55 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hani ekonomik kriz yoguduu 55 5 Yanıtla
  • Msp Online: Türkiye ne hale geldi. herkese teşekkürler . yabancılara bağlılık bir kez daha kanıtlanmış oldu. sağ olun var olun 44 7 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Bilerek iflas gösteriyorlar firmalar Vergi, tazminat şu bu ödememek için 22 23 Yanıtla
  • Gk Gs: sizleri algisiz tarafsız haber yapmaya davet ediyorum. küresel ekonomik kriz yoktur. algı yapmayin doğruları yazin 35 9 Yanıtla
  • Şükrü KARAKAŞ: konkordato ilan etti. ne oldu da konkordato ilan etmiş. çay mı az geldi fabrikaya. herkes bi yol tutturdu gidiyor. 17 26 Yanıtla
  • ufuk freediver: Kendi düşen ağlamaz hak ettiğinizi buldunuz rizeliler. 16 13 Yanıtla
  • sertug: küresel kriz die bişey yok kriz bizde sadece..savaşta olan Ukrayna bile bizden iyi 22 6 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Bir ülkede kriz var ise aslında keriz de çoktur. Yurt dışında iş yapmak türk şirketleri için tğrkiyede iş yapmaktan daha kolay ucuz ve karlı. Hükümet yabancı yatırımcılara teşvik vermek yerine tğrk şirketlerine destek olmalı diyeceğim ama sultan sağır 14 4 Yanıtla
  • Önder null: milletin parasina çökup konkordato diyin. hedef 2054 5 2 Yanıtla
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