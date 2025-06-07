Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de ciddi boyutlarda hissedilirken sürecin başından beri çok sayıda firma ya konkordato talebinde bulundu ya da istifa bayrağını çekti.
Halkaya son eklenen firma ise Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi oldu. Yenilenebilir enerji ve tarım alanında önde gelen şirketler arasında yer alan Yediyol Holding yaşadığı ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayarak iflas etti.
1998 yılında kurulan ve uzun yıllar enerji sektöründe faaliyet gösteren dev holdingin konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yediyol Holding'in yanı sıra bağlı 6 şirketin iflasına hükmetti.
Gerçek Gündem'in haberine göre, mahkeme, konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar verdi. İlgili şirketler için tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine hükmedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?