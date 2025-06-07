Türkiye\'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de ciddi boyutlarda hissedilirken sürecin başından beri çok sayıda firma ya konkordato talebinde bulundu ya da istifa bayrağını çekti.

EKONOMİK SIKINTILARA DAYANAMADILAR

Halkaya son eklenen firma ise Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi oldu. Yenilenebilir enerji ve tarım alanında önde gelen şirketler arasında yer alan Yediyol Holding yaşadığı ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayarak iflas etti.

KONKORDATO SÜRECİ SONA ERDİ

1998 yılında kurulan ve uzun yıllar enerji sektöründe faaliyet gösteren dev holdingin konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yediyol Holding'in yanı sıra bağlı 6 şirketin iflasına hükmetti.

GEÇİCİ MÜHLET KALDIRILDI

Gerçek Gündem'in haberine göre, mahkeme, konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar verdi. İlgili şirketler için tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine hükmedildi.