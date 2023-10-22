Türkiye, Gazze'ye yardım için ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu bir uçak gönderdi. Türkiye'nin Filistin halkına desteği sonrası Katar da harekete geçerken, içinde 87 ton gıda ve tıbbi yardımın bulunduğu 2 uçağın Gazze Şeridi'ne gönderildiği açıklandı.
Katar Dışişleri bakanlığı, Katar'dan Gazze Şeridi'ne 87 ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan iki uçağın Mısır'ın el- Ariş kentine doğru yola çıktığını söyledi.
Bakanlık açıklamasında, "Bu yardım, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı nedeniyle zor insani koşullar altında Katar'ın Filistin halkına verdiği desteğin bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.
Türkiye sabah saatlerinde ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağını Gazze Şeridi'ne yolladı. Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.
Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesine ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar için de 3 kargo uçağının, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin ardından Katar da harekete geçti! Gazze Şeridi'ne 2 yardım uçağı gönderdiler - Son Dakika