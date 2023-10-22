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Türkiye'nin ardından Katar da harekete geçti! Gazze Şeridi'ne 2 yardım uçağı gönderdiler - Son Dakika

Türkiye'nin ardından Katar da harekete geçti! Gazze Şeridi'ne 2 yardım uçağı gönderdiler

Son Güncelleme: 22.10.2023 16:24

Türkiye'nin ardından harekete geçen Katar da 87 ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan iki uçağı Gazze Şeridi'ne gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Bu yardım Katar'ın Filistin halkına verdiği desteğin bir parçasıdır'' ifadeleri yer aldı.

Türkiye, Gazze'ye yardım için ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu bir uçak gönderdi. Türkiye'nin Filistin halkına desteği sonrası Katar da harekete geçerken, içinde 87 ton gıda ve tıbbi yardımın bulunduğu 2 uçağın Gazze Şeridi'ne gönderildiği açıklandı.

KATAR BÖLGEYE 2 YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ

Katar Dışişleri bakanlığı, Katar'dan Gazze Şeridi'ne 87 ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan iki uçağın Mısır'ın el- Ariş kentine doğru yola çıktığını söyledi.

"FİLİSTİN HALKINA VERDİĞİMİZ DESTEĞİN BİR PARÇASIDIR"

Bakanlık açıklamasında, "Bu yardım, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı nedeniyle zor insani koşullar altında Katar'ın Filistin halkına verdiği desteğin bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ardından Katar da Gazze Şeridi'ne 2 yardım uçağı gönderdi

TÜRKİYE 20 UZMAN HEKİMİN YER ALDIĞI BİR UÇAK GÖNDERDİ

Türkiye sabah saatlerinde ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağını Gazze Şeridi'ne yolladı. Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Türkiye'nin ardından Katar da Gazze Şeridi'ne 2 yardım uçağı gönderdi

3 KARGO UÇAĞININ GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesine ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar için de 3 kargo uçağının, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanıyor.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ardından Katar da harekete geçti! Gazze Şeridi'ne 2 yardım uçağı gönderdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ardından Katar da harekete geçti! Gazze Şeridi'ne 2 yardım uçağı gönderdiler - Son Dakika
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