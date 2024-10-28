Türkiye'nin dev bilet satış platformu Fransızlara satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin dev bilet satış platformu Fransızlara satıldı

Türkiye\'nin dev bilet satış platformu Fransızlara satıldı

Türkiye'nin önde gelen online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet, çoğunluk hisseleri Fransız seyahat devi BlaBlaCar'ın sahibi Comuto SA tarafından devralındı. Rekabet Kurulu'ndan söz konusu devir işlemi için onay çıktı.

28.10.2024 11:21
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Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet'in, Fransız seyahat devi BlaBlaCar'ın sahibi Comuto SA tarafından devralınmasına onay verdi. 2012 yılında kurulan Obilet, yıllık milyonlarca liralık bilet satışı gerçekleştirerek sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı.

REKABET KURULU'NDAN AÇIKLAMA VAR

Obilet, 2021 yılında rakibi Biletall'ı satın alarak pazardaki gücünü artırmış ve sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmıştı. Bu büyümenin ardından Fransa'nın seyahat devi BlaBlaCar, Obilet'in hisselerinin büyük çoğunluğunu devraldı. Rekabet Kurulu, devralmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasının ardından satın alma ve devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Rekabet Kurulu hisselerin tamamının devrine onay verdiğini açıklasa da, Webrazzi'ye konuşan Obilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti. Ancak, satılan hisse oranının tam olarak ne kadar olduğu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu satın almayla birlikte BlaBlaCar, Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirirken, Obilet'in sektördeki lider konumunu uluslararası bir marka ile daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Rekabet Kurulu, İş Dünyası, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dev bilet satış platformu Fransızlara satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • İsmail YILMAZ:
    Sırf döviz girecek diye ülkenin emeklerini satıyorlar 101 11 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt:
    Herşeyinizi satın para uğruna 77 8 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    sat herşeyi sat 61 8 Yanıtla
  • Mesut Yıldız:
    Yazık ya her şey yabancıların oldu bu durum sıkıntı. 58 7 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    varmı satılacak başka birsey ? 50 8 Yanıtla
    Ali Başuşagı:
    Var saray kaldı 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Beştepeyi de satın da tam olsun bitsin... 50 8 Yanıtla
  • Bayram :
    Lan devlete saldiranlar devletle ne alakasi var özel bir firma iste ahmete satar ister hansa kimse karisamaz devlet bile karisamaz silah gibi ürünler üretmiyorsa.. siz nasil bir cahil hayat yasiyorsunuz 32 21 Yanıtla
    Coronaci :
    Gelde anlat)) 0 0
    ayhan kından:
    Devlete saldiran yok devlet kalicidir hukumetler gidicidir once bunu ayirt et emi 0 0
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