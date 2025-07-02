Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son marka ise Türkiye'nin önemli çikolata üreticileri arasında yer alan Modern Çikolata oldu. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla işçilerinin maaşlarını ödeyemez duruma geldiğini duyuran şirket, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
2.07.2025 07:26:17. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?