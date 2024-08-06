Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye\'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal resmen iflas etti. 2021 Haziran ayında iflasını ilan eden dev havayolu şirketiyle ilgili Yargıtay'dan oy birliğiyle onama kararı çıktı. Kararla birlikte Atlasglobal resmen kapanmış oldu.

06.08.2024 08:29
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Türkiye'nin havacılık sektöründeki köklü şirketlerinden biri olan Atlasglobal (Atlasjet Havacılık A.Ş.), 2021 Haziran ayında iflasını ilan etmişti. Bu iflas kararı sonrasında yaşanan hukuki süreçte, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararını verdi, ancak bu karar İstinaf Mahkemesi'ne taşındı ve süreç uzadı.

KÖKLÜ ŞİRKETİN İFLASI KESİNLEŞTİ

İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3. maddesi gereğince, şirket yönetim kurulunun iflas talebinin olması gerektiğini belirterek, eksik belgeler nedeniyle iflas kararını bozdu. Mahkeme, dosyayı tekrar Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderdi. Yeniden yapılan yargılama sonucunda, 19 Ocak 2023 tarihinde Atlasglobal'in iflasına tekrar karar verildi.

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Bu karar, Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi iflas kararını oy birliğiyle onayladı. Böylece Atlasglobal'in iflası kesinleşmiş oldu ve uzun yıllar Türk havacılık sektöründe faaliyet gösteren bu şirket resmen kapanmış oldu.

Yargıtay tarafından alınan karar şöyle:

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay, Türkiye, Havacılık, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Basar: Hani uçuyorduk kaçıyorduk laaa batan batana ? bu arada uzun zaman oldu girmeyeli bu siteye ama hiçbirşey değişmemiş yanlı yayına devam işine gelen yorumları yayınlıyorlar işine gelmeyeni asla oğlum korkmayın rızkı veren yüce Allahtır :) 63 11 Yanıtla
    Selim Kayisi: Serkan Özlemişiz seni, sen gidince ortam Ferhat'a kaldı. 0 0
  • Serkan Basar: hani laaa uçuyorduk kaçıyorduk batan batana ??? 50 11 Yanıtla
  • Osman Kaan: Kullanmış olduğum en kaliteli havayolu şirketiydi. 41 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Onay 3 yılda mı verilmiş yani ? 20 5 Yanıtla
    Hbo Hbo: Mahkemeler tazminat davalari vs. buyuk bir sirketin ortalama mahkeme surecleri 3-5 yil arasi surer 0 0
  • Yunus Durak: Aslında bu tür olayları devletin değerlendirmesi lazım. Özel sektörün karşısında devletçiliği hissetirmesi piyasadaki özel sektörün serbest at koşturmasını önleyebilir. 13 5 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Turizm Bakani mehmet ersoyun sirketiydi atlasglobal 9 0 Yanıtla
  • Seyit Ahmet Göktaş: Ankara kalkışlı uçak koymazsanız, batarsınız tabi 3 4 Yanıtla
  • Necati Kaya: Pis kokular ortalığı sarmış durumda. Kapanan şirketi bakalım kim sahiplenecek. 4 0 Yanıtla

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