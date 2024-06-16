Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı

Türkiye\'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı

Türkiye'nin toplam doğal gaz üretimi, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sayesinde bir yılda yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) raporuna göre, Türkiye'nin doğal gaz üretiminde önemli bir artış yaşandı. Bu artışın büyük bir kısmı, Karadeniz Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gazın Eylül 2023 itibarıyla üretilmeye başlanmasıyla gerçekleşti. Üretim yapılan iller arasında en fazla doğal gaz üretiminin yapıldığı il Zonguldak oldu.

16.06.2024 14:56
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Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı Eylül 2023 itibarıyla üreterek sisteme vermeye başlayan Türkiye'nin toplam doğal gaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu.

AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğal gaz raporundan derlediği verilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi üretime yansımaya başladı.

Buna göre, yurt içinde toptan satış lisansı sahibi 8 şirket doğal gaz üretme yetkisine sahip bulunuyor.

Söz konusu şirketler tarafından geçen yıl üretilerek sisteme verilen doğal gaz miktarı, 2023'te önceki yıla göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı. Türkiye'nin doğal gaz üretimi 2019'da 473,9 milyon metreküp, 2020'de 441,3 milyon metreküp, 2021'de 394,4 milyon metreküp ve 2022'de 379,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

EPDK raporunda, "Bu artışın önemli bir kısmı Karadeniz Sakarya Gaz Sahasında keşfi yapılan doğal gazın Eylül 2023 itibarıyla üretilerek sisteme verilmeye başlanmasından kaynaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

EN AZ ÜRETİLEN İL 4 BİN METREKÜPLE HATAY OLDU

Lisans sahibi şirketlerce satışa sunulan gazın üretiminin yapıldığı illerde, ilk sırada 337,8 milyon metreküple Karadeniz gazının ön plana çıktığı Zonguldak yer aldı.

Zonguldak'ı 243,3 milyon metreküple Tekirdağ, 108,7 milyon metreküple Kırklareli, 55,9 milyon metreküple Düzce ve 55,9 milyon metreküple İstanbul izledi.

Üretim yapılan 10 ilde en az doğal gaz katkısının sisteme sunulduğu şehir ise 4 bin metreküple Hatay oldu.

Türkiye'de EPDK'den toptan satış lisansı alan şirketler, TPAO, Arar Petrol Ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Anonim Şirketi, Park Place Energy Limited, Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye, Petrogas, Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Marsa Turkey B.V. ve Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi olarak kayıtlara geçti.

SAKARYA GAZ SAHASI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Rapora göre, geçen yıl üretilen doğal gaz, üretim bölgelerinde bulunan sınai ve ticari kuruluşlara, dağıtım şirketlerine, ithalatçı şirketlere, toptan satış şirketlerine ve kuyu başından sıkıştırılmış doğal gaz lisansı sahibi şirketlere sunuldu.

Yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan olan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim yapılan kısım 2 bin 200 kilometrekareden oluşuyor. Toplam sahanın yüzde 25'inde keşif yaparak üretime başlayan Türkiye, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve günlük doğal gaz üretiminin mayıs ayı gibi 5 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir." ifadesini kullanmıştı.

Son olarak 24 Mayıs'ta konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetleri kapsamında temmuzda yeni keşif haberi vermeyi umduklarını belirtmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Zonguldak, Karadeniz, Sakarya, Türkiye, Eylül, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı - Son Dakika

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