Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı

28.02.2021 07:57
Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı

Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttıDÜNYAYI etkisi altına alan pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020'deki dondurma ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik artışla 35,7 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı

DÜNYAYI etkisi altına alan pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020'deki dondurma ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik artışla 35,7 milyon dolar oldu. Türkiye'deki dondurmanın yüzde 17'sini üreten ve 'dondurma' denilince akla ilk gelen tescilli Maraş dondurmasının üreticileri, pandemiye rağmen üretmeye devam ettiklerini ve 2021'de ihracatın artması adına tüm gayretleriyle çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'de 11 bin 553 kişinin istihdam edildiği modern tesislerde üretilen dondurmalar, iç pazar dışında dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor. 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve zamanla dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede kafe ve restoranların kapalı olması her sektörde olduğu gibi dondurma sektörünü de olumsuz etkiledi. Ama buna rağmen Türkiye, 2020'deki dondurma ihracatını bir önceki yıla göre artırmayı başardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılında 33,4 milyon dolar olan dondurma ihracatı, yaklaşık yüzde 7'lik bir artışla 35,7 milyon dolara yükseldi.

YÜZDE 17'Sİ KAHRAMANMARAŞ'TA ÜRETİLİYORTürkiye'de dondurma denilince akla ilk gelen ise 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ünlü Maraş dondurması. Aynı zamanda Maraş dondurması, lezzeti ve kıvamı ile dünyada da ayrı bir yere sahip. 2020'de Türkiye'de üretilen 459 milyon 643 bin 234 litre dondurmanın yaklaşık yüzde 17'lik kısmı olan 77 milyon 195 bin 801 litresi Kahramanmaraş'ta üretildi.

2021'DEN ÜMİTLİYİZÜrettiğini dış pazara da sunan Kahramanmaraş'taki dondurmacılar, 2020'de 21 ülkeye 1,2 milyon dolarlık dondurma ihraç etti. 2020'de Türkiye'nin dondurma ihracatı her ne kadar artsa da Kahramanmaraş olarak düşüş yaşadıklarını belirten dondurma üreticileri, Koronavirüs aşılarının yapılmaya başlanmasıyla 2021 ve sonrasında pandeminin etkisini azaltacağına, bunun da ihracata olumlu yansıyacağına inandıklarını söylüyor. Kahramanmaraş'ın en büyük dondurma üreticilerinden biri olan Alpedo Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, aşı ile birlikte 2021 hedeflerini belirlemeye başladıklarını söyledi.

'2021'DE İHRACATIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Hem dünyada hem de Türkiye'de dondurma denilince akla Kahramanmaraş'ın geldiğini belirten Kervancıoğlu, "Bir pandemi sürecindeyiz ve bu sadece Türkiye'yi değil dünyayı etkisi altına aldı. Kahramanmaraş'ta dondurmacılar olarak üretimimizde düşme oldu. İnşallah Mart'ın başında Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak biraz serbestlik bekliyoruz. Çünkü biz ürünlerimizi en çok kafeler ve restoranlarda satıyoruz. Bu pandemi sürecinde biraz gevşeme olursa günlük 135 ton olan üretimimizi 175 tona çıkarmış olacağız. ve biz Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak keçi sütü, salep ve şeker ile doğal bir dondurma üretiyoruz. Yani dünyada katkı maddesi olmayan tek dondurma üretimi Kahramanmaraş'ta yapılıyor. Kahramanmaraşlı dondurmacılar olarak 2020'de yurt dışına 1,2 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. 2021 hedeflerimizi de belirledik ve inşallah 1,2 milyon dolar olan ihracatımızı 2021'de artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dondurma ihracatı pandemiye rağmen arttı - Son Dakika

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