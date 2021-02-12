"AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar" açıklandı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company tarafından 12'ncisi gerçekleştirilen "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar Araştırması"nın 2019-2020 yılı sonuçları belli oldu.

AYD açıklamasına göre, 25 farklı ilde yaklaşık 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 15 farklı kategoride en beğenilen markalara ödülleri teslim edildi.

AYD-Alkaş ortaklığında çevrim içi olarak yapılan ve Logo Yazılım'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül töreninde; kadın giyim, erkek giyim, günlük spor giyim, çocuk giyim, bebek ürünleri-oyuncak, spor malzemeleri, ayakkabı-çanta, kişisel bakım-kozmetik, ev tekstili-dekorasyon, teknoloji perakendeciliği, teknoloji üretici, aksesuar, self servis restoran, restoran ve kafe kategorilerinin yanı sıra "En Beğenilen Anchor Mağaza Ödülü", "Kovid Özel Ödülü" ve "En Beğenilen Marka Yüzü Ödülü" de sahibini buldu.

"Ülkemizde yaklaşık 441 AVM faaliyet gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Şubat 2021 itibarıyla ülkemizde yaklaşık 441 AVM faaliyet gösteriyor ve bu AVM'lerimizin yaklaşık kiralanabilir alanı 13,3 milyon metre kare konumunda. Bu yatırımların büyüklüğü 150 milyar dolara ulaşmış durumda. Yıllık 25 milyar TL ciro elde etmekle beraber 600 bini doğrudan olmak üzere 3 milyona ulaşan bir istihdam büyüklüğüne sahip olan bir sektörümüz var. Ülkemizin ekonomisinin lokomotiflerinden biri konumundayız." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle hayatta birçok değişiklik olduğunu belirten Altaş, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezleri sektörü olarak öncelikle halkımızın sağlığı dedik ve yaklaşık 2,5 ay kadar kapalı kaldık. Bu dönemde de perakendecilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kira almadık. Daha sonraki dönemlerde de ciddi indirimler yaptık. Toplamda 25 milyar TL'lik ciromuzun 8-9 milyar TL'siyle perakendecimizin yanındayız mesajını güçlü bir biçimde verdik. Haziran ayında alınan tedbirler sonrası alışveriş merkezlerimiz açıldı ve halkımızın alışveriş merkezlerini çok sevdiğini ve vazgeçemediğini gördük. Çünkü hızla ziyaretçi sayısı ve cirolarımızda düzelmeler başladı.

1 Aralık 2020 tarihinde yeniden başlayan kısıtlamalar nedeniyle bazı zorluklar yaşıyoruz ama bu zorluklara rağmen alışveriş merkezlerimizden vazgeçmeyen tüketicilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Perakendecilerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün perakendecilerimiz alışveriş merkezleri sayesinde uluslararası markalara ulaşabilmiş ve kendilerini uluslararası düzeyde temsil edilebilir hale getirdiler.

Alışveriş merkezleri yatırımcıları ve perakendeciler bir elmanın iki yarısı gibidir. Bu nedenle perakendecilerimize en iyi hizmet ödülünü vermekten de gurur duyuyoruz. En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar ödül törenimiz vesilesiyle ödül alan alamayan bütün perakendecilerimize özellikle pandemi döneminde gösterdikleri gayretten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Perakendeciler ve alışveriş merkezleri yatırımcıları olarak pandemi döneminde çok önemli bir kenetlenme örneği gösterdik. Aşı çalışmaları nedeniyle önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte daha da rahatlayacağımızı düşünüyorum. Bu sürecin sonunda alışveriş merkezleri sadece alışveriş değil yaşam ve kültürel merkezler olarak da fonksiyonlarını icra etmeye devam edeceklerdir."

"Ziyaretçilerle yüz yüze görüşmeler sonucunda ölçümlemeyi gerçekleştirdik"

Altaş, AVM yatırımcıları olarak perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortaklarıyla birlikte perakende sektörünün sağlıklı şekilde gelişmesi için el birliğiyle hareket etmeye özen göstermeye devam edeceklerini aktararak, "Böylesine zorlu bir süreçte halkımızın tercih ve beğenisini kazanarak AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar araştırmasında ödüle değer görülen perakende markalarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca araştırmamızın ve ödül törenimizin gerçekleşmesindeki katkıları bulunan Alkaş Ekibine, Akademetre Research Company ve Alkaş'a da teşekkür etmek istiyorum. Alışveriş merkezleri ve perakendecilerimizi ortak paydada birleştirmeye, perakende sektörüne ve ülke ekonomisine ivme kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye perakende sektörü; dinamik yapısı ve bünyesinde barındırdığı yüksek potansiyelden ötürü değişimleri fırsatlara dönüştürecek imkanlara sahip. Geleceğe ilişkin iyimserliğimizi koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akademetre Kurucu Ortağı Dr. Halil İbrahim Zeytin de "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar Araştırması"nın Avrupa Araştırmacılar Birliği etik kodları doğrultusunda ve Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin güvenilir araştırma belgesi standartlarında yapıldığını belirterek, "Bu araştırmayı yaparken alışveriş merkezlerinin marka değerini en fazla arttıran ve buralara en fazla çekim sağlayanları belirlemek amacıyla yapıyoruz. Bu yıl 2019 ve 2020 ödüllerini birlikte veriyoruz. Aralık 2019'da ziyaretçilerle yüzü yüze görüşmeler sonucunda ölçümlemeyi gerçekleştirdik.

Aralık 2020'de ise ziyaretçiler ile çevrimiçin şeklinde ve tamamı kayıt altına alınarak ölçümlemeleri tamamladık. Araştırmanın kapsamına 25 ilimizi aldık çünkü 4 tanenin üzerinde alışveriş merkezi olarak illerimizi baz almak durumunda kaldık. 2 bin 400 alışveriş merkezi müşterisinin katılımı ile araştırmamızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise ödül töreninin bu sene Alkaş ortak yayını ile Digital Network Alkaş'ta gerçekleşmesinden ve sektörü bu platformda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kategori listesi ve ödül alan markalar şu şekilde sıralandı:

"2019-2020 yılları 1 numaralı markalar" Sıra Kategori 2019 Kazanan Marka 2020 Kazanan Marka 1 Günlük Spor Giyim LC Waikiki Mavi 2 Bebek Ürünleri - Oyuncak Joker Toyzz Shop 3 Spor Malzemeleri Adidas Decathlon 4 Teknoloji Perakendeciliği Teknosa 5 Aksesuar Atasay Zen Pırlanta 6 Self Servis - Restoran Burger King 7 Ayakkabı - Çanta Flo Derimod 8 Kişisel Bakım - Kozmetik Gratis Gratis/ Watsons 9 Ev Tekstili - Dekorasyon Madame Coco English Home 10 Çocuk Giyim LC Waikiki Kids 11 Kafe Starbucks Kahve Dünyası 12 Teknoloji Üreticisi Samsung Vestel 13 Restoran HD İskender Günaydın Restaurantları 14 Erkek Giyim Altınyıldız Classics/ Kiğılı Kiğılı 15 Kadın Giyim Zara Koton/ LC Waikiki 16 Anchor Mağaza Teknosa 17 Kovid Özel Ödülü Decathlon 18 En Beğenilen Marka Yüzü Beyazıt Öztürk - Vestel

Kaynak: AA