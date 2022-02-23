Türkiye'nin 'en etkin CFO'ları ödüllerini aldı - Son Dakika

Milliyet Executive & DataExpert & İz İletişim iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen CFO Summit 2022, dün akşam gerçekleşen 'En Etkin 50 CFO Ödül Töreni' ile sona erdi.
Türkiye iş dünyasının üst düzey yöneticileri ve CFO'ları, RESHAPE temasıyla Mandarin Oriental İstanbul'da dün gerçekleşen 'CFO Summit 2022'de bir araya geldi. Finans dünyasını buluşturan zirve sonrasında; DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen ve geleneksel hale gelen, 'En Etkin 50 CFO' listesinin ödül töreni gerçekleşti ve CFO'lara ödülleri verildi.
ÖDÜL ALAN KİŞİLERİN LİSTESİ
Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO şöyle:
" Koç Holding'ten Ahmet Ashaboğlu
Sarten Ambalaj'dan Ahmet Özbaş
Gürmen Group'tan Ali Öztayıncı
Vestel Şirketler Grubu'ndan Alp Dayı
Oyak Holding'ten Baran Çelik
Aras Kargo'dan Barbara Hagen
Borusan Holding A.Ş.'den Barış Hakkı Kökoğlu
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den Bora Yalınay
TFI TAB Gıda Yatırımları Holding'den Burcu Batı
Tav Havalimanları Holding'den Burcu Geriş
Medical Park ve LIV Hastaneler Grubu'ndan Burcu Öztürk
Abalıoğlu Holding'den Cafer Sadık Abalıoğlu
Sanko Holding'den Cengiz Konukoğlu
Ülker'den Cenker Uçan
TÜPRAŞ'tan Doğan Korkmaz
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'den Elchin Ibadov
Zorlu Enerji Grubu'ndan Elif Yener
Yıldırım Holding'den Dr. Evren Öztürk
Migros TİC. A.Ş.'den Ferit Cem Doğan
Aydem Enerji Holding'den Galip Ayköse
Akfen Holding A.Ş.'den Gülbin Uzuner Bekit
BİM'den Haluk Dortluoğlu
Hayat Kimya'dan Hüseyin Okur
Shell & Turcas'dan Joel Zara
Nurol Holding A.Ş.'den Kerim Kemahlı
Hepsiburada'dan Korhan Öz
Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den Dr. M. Önder Kutman
Kibar Holding A.Ş.'den M. Sabri Tütüncü
Aselsan'dan Mehmet Fatih Güçlü
Koçtaş'tan Mehmet Korkmaz
Enerjisa Enerji A.Ş.'den Dr. Michael Moser
Türk Hava Yolları'ndan Doç. Dr. Murat Şeker
Kalyon Holding'den Mustafa Koçar
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'den Onur Çevikel
Sabancı Holding'den Orhun Köstem
Turkcell'den Dr. Osman Yılmaz
Boyner Grup'tan Özgür Tokgöz Altun
Akkök Holding A.Ş.'den Özlem Ataünal
Mey Diageo'dan Özlem Yeşildere
Arçelik A.Ş.'den Polat Şen
İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'den Selahattin Bilgen
Carrefoursa'dan Sevengül Karadağ
Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den Seyfettin Sarıçam
Getir'den Simge Güçalp
Bilkent Holding A.Ş.'den Sinem Çilligöl
Vodafone Türkiye'den Tulu Karagöz
Mercedes-Benz Türk'ten Tülin Mede Esmer
Turgut Aydın Holding & Memorial'dan Utku Barın
Çimsa Çimento A.Ş.'den Vecih Yılmaz
Assan Alüminyum'dan Zeynep Sarsan."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin 'en etkin CFO'ları ödüllerini aldı - Son Dakika