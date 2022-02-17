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Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor

17.02.2022 09:30
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor.

Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutma işlemi için çalışmalar sona gelindi.

Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 95 seviye gelindi. Gövde dolu savak hidro-mekanik imalatları ve dip savak vana odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Tünelli dolu savak kaplama betonu tamamlanırken, giriş, çıkış ve havalandırma bölgesinde çalışmalar sürüyor. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları sürerken, mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlandı. Su tutma işleminin kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi.

Yusufeli Barajı

Temelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.

Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. - ARTVİN

Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor
Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yusufeli Barajı, Türkiye, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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