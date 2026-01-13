Türkiye\'nin içecek devi borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

5-7 Ocak tarihleri arasında talep toplama süreci tamamlanan ve 7,5 TL sabit fiyatla halka arz edilen Meysu Gıda hisseleri, borsadaki ilk işlem gününde yüzde 10 artışla 8,25 TL'ye yükselerek tavan fiyata ulaştı.

TAVANDA YOĞUN ALIM EMRİ

Hissenin tavan fiyatta 147,69 milyon lot alıcı beklediği belirtilirken, şu ana kadar 23 bin 45 lot işlem gerçekleşti.

1,3 MİLYAR TL'LİK HALKA ARZ

Halka arz kapsamında 175 milyon TL nominal değerli pay satışı yapılmış, elde edilen gelirin 1,31 milyar TL seviyesine ulaştığı aktarılmıştı.

TALEP HALKA ARZIN 8,5 KATINA ÇIKTI

Halka arz sürecinde yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu ifade edilirken, yurt içi bireysel yatırımcılar için ayrılan tahsisata 2,6 kat, yüksek başvurulu yatırımcılar kategorisine 51,4 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisine ise 4,9 kat talep geldi. Toplam talep tutarının halka arz büyüklüğünün 8,5 katına ulaştığı kaydedildi.