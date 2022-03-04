Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi TUSAŞ'ta kuruluyor - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık projelerinde kullanılacak yeni bir altyapıyı ülkeye kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ın geliştirdiği hava araçlarının en zorlu koşullarda milli imkanlarla test edilmesi için altyapılar güçlendiriliyor. Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ile hava araçlarının geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için gerekli testlerden biri daha milli olarak gerçekleştirilecek.

Hürjet ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin test edileceği tesisle test verilerinin ülkede kalması sağlanacak.

Şirket, havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen kuş çarpma ihtimalinden hava araçlarının en az zararı görmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu alanda çözümler geliştirilmesini sağlayacak tesis, havacılık dışında bu teste ihtiyaç duyan tüm sektörlerin kullanımına hitap edecek şekilde tasarlandı. Tesisin, Türkiye dışından da rağbet görmesi bekleniyor.

Tesiste, çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir sistemle fırlatılması sonucunda hava aracı bileşenin aldığı hasar tespit edilebilecek. Elde edilecek test verisiyle TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm platformların ve hava araçlarının kritik komponentlerinin geliştirme süreçlerine katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Tam bağımsız savunma sanayisi için özgün ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri yerli ve milli imkanlarla test etmeye önem veriyoruz. Test verilerinin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Kuş Çarpma Testi Tesisi, sadece dünyanın belirli ülkelerinde bulunan bir tesis ve ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin havacılık ekosistemine kazandırdığımız yeni kabiliyet için emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.