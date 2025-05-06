Türkiye'nin İlk ve Tek Bankasürans Zirvesi Tekrar Gerçekleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin İlk ve Tek Bankasürans Zirvesi Tekrar Gerçekleşiyor

Türkiye\'nin İlk ve Tek Bankasürans Zirvesi Tekrar Gerçekleşiyor

Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren, sektörün dijital dönüşümünü ve geleceğini masaya yatıran Türkiye'nin ilk ve tek Bankasürans Zirvesi, bu yıl 3. kez düzenleniyor. Türk Bankacılık, Finans ve Sigorta Sektörleri, temsilcilerinin de hazır bulunacağı zirve, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine parmak ısırtacak kadar güçlü ve saygın bir duruş sergiliyor.

06.05.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren, sektörün dijital dönüşümünü, yenilikçi ürünlerini, fırsatlarını, zorluklarını ve geleceğini masaya yatıran ?Türkiye'nin ilk ve tek Bankasürans Zirvesi yeniden gerçekleşiyor.

İstanbul'da Türkiye'nin Uluslararası boyutta gerçekleştirdiği ve bu yıl 3.'cüsü düzenlenen zirve organizasyonlarından?biri Vadi İstanbul Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirilecek.

Ev sahipliğini Türkiye Sigortalar Birliği İstanbul'da AcerPro'nun üstlendiği Bankasürans Zirvesi, Türk Bankacılık, Finans ve Sigorta Sektörleri,?temsilcilerinin de hazır bulunacağı ve yapısal olarak dünyanın pek çok gelis¸mis¸ ülkesine parmak ısırtacak kadar güçlü ve saygın bir durus¸ sergiliyor.

Bankasürans sektörünün ve global bankasürans sektörünün yarınlarını mercek altına almak amacı ile ?finans sektörünün ihtiyaç duydugˆu yazılımları üreten ülkemizin bilis¸im alanındaki önemli markası AcerPro'nun bu yıl 3.'cüsünü düzenlediği zirvede Hazine, TOBB, TBB, TKBB, TSB, gibi ülkemizdeki kurumlardan yurtdıs¸ında faaliyet gösteren, banka ve sigorta s¸irketlerinin Bas¸kanları,?Genel Müdürleri ile digˆer üst düzey temsilcilerinin de dinleyici ve konus¸macı olarak hazır bulunacagˆı; zirve 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, 09:00-18:00 saatleri arasında Vadistanbul Radisson Collection Hotel'de yapılacak.

Bankasürans Zirvesi ev sahiplerinden ACERPRO'nun 20. Kuruluş Yıl Dönemine denk gelmesi sebebi ile sektör alanında öncülük eden teknoloji alt yapısı firmalarından AcerPro'nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer: " 3.'cüsü gerçekleşecek zirvede hedeflerinin seneler içerisindeki sektörel bazda büyümesinin ?sektörün elini güçlendirmek anlamında önemli olduğunu ifade etti."

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk ve Tek Bankasürans Zirvesi Tekrar Gerçekleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:10:12. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk ve Tek Bankasürans Zirvesi Tekrar Gerçekleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.