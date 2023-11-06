 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü - Son Dakika

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü

Son Güncelleme: 06.11.2023 15:50

Ticaret Bakanlığı'nın ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklamasıyla, savaşın başladığı ayda Türkiye'nin İsrail'e yaptığı ihracatın rakamları da ortaya çıktı. Türkiye'den geçtiğimiz ay İsrail'e yapılan ihracat yüzde 28,8 düşüşle 348 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı bugün ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşıldı. İthalat ise yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 14,9 düşüşle 6 milyar 721 milyon dolara geriledi. Rakamların açıklanmasıyla Türkiye'nin İsrail'e savaşın başladığı ayda yaptığı ihracatta ortaya çıktı. Bu dönemde Gazze'yi yerle bir eden İsrail'e yaptığımız ihracat yüzde 28,8 azaldı.

EKİMDE İSRAİL'E 348 MİLYON DOLARLIK MAL SATTIK

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, Gazze'deki savaşın başladığı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8'lik düşüşle 348 milyon dolar oldu.

10 AYLIK İHRACAT YÜZDE 20,1 AZALDI

Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin İsrail'e toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 düşüşle 4 milyar 677 milyon dolara geriledi.

10 AYLIK İTHALATTA YÜZDE 31,7 DÜŞÜŞ

Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 31,7 düşüşle 1 milyar 319 milyon dolara geriledi.

İhracat, Türkiye, İsrail, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 10 bini geçti
15:44 Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü
15:26 Tuzlaspor, Türk futbolunu çalkalayan kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasının sahibi gazeteci Murat Ağırel'i engelledi
15:13 Türkiye ile ABD, Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldı
14:51 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
14:50 CHP'nin A Takımı belli oldu! Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı kota nedeniyle listeye giremedi
14:49 Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı
14:33 Son Dakika: YKS 8-9 Haziran 2024'te yapılacak
14:26 Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti
14:20 Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kalıcı barışı görüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 16:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement