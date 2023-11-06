Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü

Ticaret Bakanlığı bugün ekim ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşıldı. İthalat ise yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 14,9 düşüşle 6 milyar 721 milyon dolara geriledi. Rakamların açıklanmasıyla Türkiye'nin İsrail'e savaşın başladığı ayda yaptığı ihracatta ortaya çıktı. Bu dönemde Gazze'yi yerle bir eden İsrail'e yaptığımız ihracat yüzde 28,8 azaldı.

EKİMDE İSRAİL'E 348 MİLYON DOLARLIK MAL SATTIK

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, Gazze'deki savaşın başladığı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8'lik düşüşle 348 milyon dolar oldu.

10 AYLIK İHRACAT YÜZDE 20,1 AZALDI

Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin İsrail'e toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 düşüşle 4 milyar 677 milyon dolara geriledi.

10 AYLIK İTHALATTA YÜZDE 31,7 DÜŞÜŞ

Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 31,7 düşüşle 1 milyar 319 milyon dolara geriledi.